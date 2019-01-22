EDHO'nun Meltem'i, Instagram Pozlarıyla Nefes Kesiyor!

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1991 yılında dünyaya gelen Cansu Melis Karakuş aslen Konyalı, annesi ise Suriyeli. Sosyoloji Bölümü'nü kazandığı dönemlerde, Kemal Doğulu ve Nihat Odabaşı'nın "Sen tam bir modelsin, kendini harcıyorsun" demesi üzerine modelliğe adım attı. Ajansa kayıt oldu. Yarışmaya son dakika kararıyla giren ve birinci olan Karakuş, daha sonra Türkiye'ye uluslararası arenada ikincilik getirdi.