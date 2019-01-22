EDHO'nun Meltem'i, Instagram Pozlarıyla Nefes Kesiyor!
1 saat önce
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Meltem'i olarak tanıdığımız Cansu Melis Karakuş'un 2014 Best Model'i olduğunu biliyor muydunuz? 1,85 boyundaki Karakuş'un Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflar herkes tarafından beğeniliyor.
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1991 yılında dünyaya gelen Cansu Melis Karakuş aslen Konyalı, annesi ise Suriyeli. Sosyoloji Bölümü'nü kazandığı dönemlerde, Kemal Doğulu ve Nihat Odabaşı'nın "Sen tam bir modelsin, kendini harcıyorsun" demesi üzerine modelliğe adım attı. Ajansa kayıt oldu. Yarışmaya son dakika kararıyla giren ve birinci olan Karakuş, daha sonra Türkiye'ye uluslararası arenada ikincilik getirdi.
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1.85 metrelik boyu ve kusursuz fiziği ile dikkat çekmeye başladı.
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2014 Best Model olan Cansu Melis Karakuş, daha tacını yeni güzele teslim etmeden oyunculuk teklifleri almaya başladı ve kendini bu yöne çevirmeye karar verdi.
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Kompleksli insanlardan hiç hoşlanmıyor ve karşı cinste aradığı en önemli şey kafa yapılarının uyuşması.
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İşte Karakuş'un Instagram albümünden kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:08
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