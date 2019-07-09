Efsane film Amelie'de oynayan küçük kız bakın şimdi nasıl görünüyor!

1 2001 yılında gösterime giren ve 7'den 70'e birçok izleyicisinin gönlüne taht kuran efsane Fransız filmi Amelie, güzel ve özel bir kadının her daim hayat dolu ve sevgiyi yaşam felsefesi haline getiren masalsı hikayesini anlatıyor.

2 Dizide anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, kendini başkalarının hayatlarını onarmaya ve sevgiyi aramaya adamış şirin mi şirin bir genç kız.

3 Hayallerini kendine rehber edinmiş ve hikayenin sonunda gerçek aşkı bularak seyirciyi gülümsetmiş olan Amelie'nin, dizide bir de küçüklüğünü canlandıran başka bir şirin oyuncu bulunuyor.

4 Bu şirin oyuncu Flora Guiet'den başkası değil.

5 Filmde Amelie'nin küçüklüğü canlandıran ve hayali arkadaşlarıyla yaşayıp giden Guiet, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

6 Sosyal medyayı epey aktif kullanan Guiet, arkadaşları ve erkek arkadaşıyla birlikte gezip gördüğü yerlere dair bol bol paylaşım yapıyor.

7 İşte 2000'lerin başında karşımıza çıkarak, tatlılığıyla kendine aşık eden çocuk yıldızın son hali...

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