Son Dakika Haberleri: Efsane film Sakar Şakir'deki hata yıllar sonra fark edildi! İşte Yeşilçam filmlerindeki gözden kaçan çekim hataları
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Efsane film Sakar Şakir'deki hata yıllar sonra fark edildi! İşte Yeşilçam filmlerindeki gözden kaçan çekim hataları

2 saat önce

Yıllar geçse de her karşımıza çıktığında ilk kez izler gibi keyif aldığımız Yeşilçam filmlerinde, bakın nasıl çekim hataları gözden kaçmış...

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İbo ile Güllüşah
İbo ile Güllüşah
1977 yapımı İbo ile Güllüşah filminde, Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede, başka birinin daha sepeti tuttuğu görülüyor.
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Sakar Şakir
Sakar Şakir
Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, yumrukla kırılacak kovanın dibinin önceden kırık olduğu an dikkatli seyircilerin gözünden kaçmamıştır...
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Hababam Sınıfı Tatilde
Hababam Sınıfı Tatilde
Adeta bir yıldızlar kadrosu olan Hababam Sınıfı Tatilde'nin sahneler arası geçişinde, kapalı perdelerin açıldığını ve geceyken birden gündüz olduğunu görüyoruz.
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Gülşah Küçük Anne
Gülşah Küçük Anne
Filmde Ayşen Gruda eve girdiği zaman, odada bulunan aynadan yansıyan kameraman görünüyor.
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Tarkan Viking Kanı
Tarkan Viking Kanı
Filmde bir denizde çekildiği gösterilen sahne, aslında İzmir'de bir otelin havuzunda çekildi.
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Su altı sahnelerinde, havuzun duvarları görünüyor.
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Sultan
Sultan
1978 yapımı filmde, Adile Naşit'in başında herhangi bir örtü olmadığını görüyoruz.
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Sahne geçişlerinde ise Adile Naşit'in başında birden yeşil bir tülbent beliriyor.


Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:35 
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YORUMLAR (4)
  • erhan: şimdikilerin hepsi hileli yatiklari yerden para aliyorlar kemal sunal erol taş gibi sanatcilar varmi insani gulduen duygulandiran gelece işik tutan varmi çik sahneye oranı buranı oynat al parayı eskı sanatcilar alin teriyle kazandilar helal olsun onlara varmi bir neşat ertaş gibi sanatci Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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