Efsane film Sakar Şakir'deki hata yıllar sonra fark edildi! İşte Yeşilçam filmlerindeki gözden kaçan çekim hataları

erhan:

şimdikilerin hepsi hileli yatiklari yerden para aliyorlar kemal sunal erol taş gibi sanatcilar varmi insani gulduen duygulandiran gelece işik tutan varmi çik sahneye oranı buranı oynat al parayı eskı sanatcilar alin teriyle kazandilar helal olsun onlara varmi bir neşat ertaş gibi sanatci