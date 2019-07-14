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İngiliz model derin bacak dekoltesiyle galaya damga vurdu!

1 saat önce

Dün Los Angeles'da gerçekleşen Hızlı ve Öfkeli filminin galasına, filmin başrol oyuncusu Jason Statham, nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley ile katıldı. Güzel model, beyaz elbisesinden uzanan derin bacak dekoltesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Efsane film Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'un galası dün Los Angeles'da gerçekleşti.
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Türkiye'de 2 Ağustos'ta gösterime girecek olan filmin başrol oyuncusu Jason Statham, görkemli galaya nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley ile katıldı.
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'Jack' adında bir oğulları olan çift, sade fakat iddialı kıyafetler içinde oldukça şık görünüyorlardı.
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51 yaşındaki İngiliz aktör, gala için tercihini siyahtan yana kullanmıştı.
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32 yaşındaki model Rosie Huntington-Whiteley, beyaz ve yer yer transparan elbisesiyle gece boyunca görenleri büyüledi.
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Rosie Huntington-Whiteley'nin cesur bacak dekoltesi, akıllara ünlü modelin iç çamaşırı giyip giymediği sorusunu getirdi.
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Whiteley, ilk filmi Transformers 3'ten sonra, New York'ta ABD'de ikamet etmeye başladı .
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2010'dan beri Jason Statham ile ilişkisi olan güzel model, 2017 yılında oğlu Jack Oscar Statham'ı doğurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:11 
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