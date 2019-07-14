İngiliz model derin bacak dekoltesiyle galaya damga vurdu!

2010'dan beri Jason Statham ile ilişkisi olan güzel model, 2017 yılında oğlu Jack Oscar Statham'ı doğurmuştu.

'Jack' adında bir oğulları olan çift, sade fakat iddialı kıyafetler içinde oldukça şık görünüyorlardı.

Türkiye'de 2 Ağustos'ta gösterime girecek olan filmin başrol oyuncusu Jason Statham, görkemli galaya nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley ile katıldı.

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