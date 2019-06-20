Efsane futbolcu, 31 yaş küçük sevgilisiyle eleştiri yağmuruna tutuldu

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53 yaşındaki Romario'nun 22 yaşındaki sevgilisi Ana Karoline Nazario, Brezilya'da bir anda gündem oldu.
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Romario'dan kendisinden 31 yaş küçük bir kadınla yaşadığı ilişki, Brezilya'da eleştiri aldı.
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Bir şirkette yönetici olarak çalışan Ana Karoline Nazario, Romario ile olan ilişkisinin ardından Brezilya'nın en popüler isimlerinden biri oldu.
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Ana Karoline Nazario'nun sosyal medya takipçileri, Romairo ile ilişkisinin duyulmasının ardından hızla arttı.
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İkilinin nasıl tanıştıkları ve ne zamandır birlikte oldukları ise gizemini koruyor.