Son Dakika Haberleri: Efsane futbolcu, 31 yaş küçük sevgilisiyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Son Dakika Fotogaleri

Efsane futbolcu, 31 yaş küçük sevgilisiyle eleştiri yağmuruna tutuldu

1 saat önce

Brezilyalı 53 yaşındaki efsane futbolcu Romario'nun, 22 yaşındaki sevgilisi Ana Karoline Nazario, Brezilya'da bir anda gündem oldu.

1
53 yaşındaki Romario'nun 22 yaşındaki sevgilisi Ana Karoline Nazario, Brezilya'da bir anda gündem oldu.
2
Romario'dan kendisinden 31 yaş küçük bir kadınla yaşadığı ilişki, Brezilya'da eleştiri aldı.
3
Bir şirkette yönetici olarak çalışan Ana Karoline Nazario, Romario ile olan ilişkisinin ardından Brezilya'nın en popüler isimlerinden biri oldu.
4
Ana Karoline Nazario'nun sosyal medya takipçileri, Romairo ile ilişkisinin duyulmasının ardından hızla arttı.
5
İkilinin nasıl tanıştıkları ve ne zamandır birlikte oldukları ise gizemini koruyor.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Küçük Gelin dizisinin Zehra'sı şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor! Astronotların maaaşı dudak uçuklatıyor! Bakın ne kadar kazanıyorlar Çıplak fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu! Kredi kartı gibi durduğuna bakmayın! İşte dünyanın en küçük telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:27:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efsane futbolcu, 31 yaş küçük sevgilisiyle eleştiri yağmuruna tutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]