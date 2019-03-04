Efsane Yeşilçam Filmi Tosunpaşa'daki Yeşilvadi'nin Son Haline Bakın!
1 saat önce
Osmanlı döneminin İskenderiyesini resmeden Tosunpaşa'da, Tellioğulları ve Seferoğulları'nın uğruna mücadele ettiği Yeşilvadi'nin, neresi olduğunu ve son halini merak ediyor musunuz?
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Kemal Sunal'lı, Adile Naşit'li, Şener Şen'li bu komedi efsanesi Tosun Paşa'nın nerede çekildiğini biliyor musunuz?
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Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı ve Emirgan Korusu gibi İstanbul'un imza mekanlarında çekilen filmin çöl sahneleri aslında bir sahil kasabası olan Kilyos'ta çekildi.
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İki aileyi birbirine düşüren Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.
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İşte Yeşil Vadi'nin son hali.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:14
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