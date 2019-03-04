Efsane Yeşilçam Filmi Tosunpaşa'daki Yeşilvadi'nin Son Haline Bakın!

Kemal Sunal'lı, Adile Naşit'li, Şener Şen'li bu komedi efsanesi Tosun Paşa'nın nerede çekildiğini biliyor musunuz?

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Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı ve Emirgan Korusu gibi İstanbul'un imza mekanlarında çekilen filmin çöl sahneleri aslında bir sahil kasabası olan Kilyos'ta çekildi.