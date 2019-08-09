Son Dakika Haberleri: Eğlence mekanları dolup taşıyor! İranlı turistler bu ilimize akın ediyor
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Eğlence mekanları dolup taşıyor! İranlı turistler bu ilimize akın ediyor

1 saat önce

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıp, geceleri eğlence mekanlarında doyasıya eğleniyor.

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Kurban Bayramı tatili için Van'a gelen İranlı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Van'a giriş yapan İranlı sayısı her geçen gün artarken, İranlılar, gündüzleri bol bol alışveriş yapıyor, geceleri ise soluğu eğlence mekanlarında alıyor.
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Kentte İranlı turistlerin talepleri doğrultusunda her gün yeni mekanlar açılırken, en büyük ilgiyi ise Van Gölü kıyısındaki işletmeler görüyor. İranlı turistler, Van Gölü kıyısında geniş bir alan üzerine kurulan Van'ın ilk ve tek Aqua Parkı Divan Beach'de doyasıya eğleniyor, bol bol selfie çekiyor.
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Havuz kenarında hem serinleyen hem de hareketli parçalarla coşan İranlılar, eğlencenin tadını çıkarıyor. Van'daki tüm otellerin yüzde 100 dolulukla hizmet verdiğini söyleyen işletme sahipleri ise İranlı turistlerin gösterdiği ilgiden memnun.
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İranlı turisler de Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, "İran'a yakın olduğu için alışverişimizi Van'dan yapıyoruz. Bayramı geçirmek için de buraya geldik" diye konuşuyor.
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Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsa Berge: "Vanlı esnafımız İranlı turistlerin yoğunluğundan dolayı çifte bayram yaşıyor. Esnafımızın uzun süre sonra yüzü gelen misafirlerle gülmeye başladı. İnşallah bu yoğunluk bayramdan sonra da devam eder. Van gerçekten güzel bir şehir. Van'ın özel bir değeri ve potansiyeli var gelen misafirlerimiz için. Van'da bayram nedeniyle otellerimizde yüzde yüz doluluk var. Esnafımız bu durumdan gayet memnun. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu yoğunluk devam edecektir. Ekonomik anlamda kentimize ciddi katkı sağlamaktadır gelen misafirlerimiz. Bizlerde gelen misafirlerimizi elimizden geldiği kadar iyi ağırlamaya gayret ediyoruz." dedi.
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Kaynak: DHA


Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:55 
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