Son Dakika Haberleri: Eğlencenin Dozu Kaçtı Fena Dağıttılar! İşte Bank Holiday Kutlamasından Skandal Kareler

Eğlencenin Dozu Kaçtı Fena Dağıttılar! İşte Bank Holiday Kutlamasından Skandal Kareler

2 saat önce

İngiltere'de 'Bank Holiday' eğlencelerinde sınır yine biraz aşıldı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'Bank Holiday' partilerinde alkol su gibi aktı, ülkenin dört bir yanındaki binlerce genç, çılgınlar gibi eğlendi.

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Birmingham'da gerçekleşen 'Bank Holiday' kutlaması renkli ve ilginç görüntülere sebep oldu. 3 günlük resmi tatil kutlamasında olan İngilizler gönüllerince eğlenmeye başladı. Kutlamadan yansıyan ilginç anlar da fotoğrafçıların ekmeği oldu. Parti müdavimi İngilizler, bu gecenin hakkını vermek için sokaklara koştular. İngiltere'deki soğuğa rağmen genç kızların cesur kıyafetler giymekten sakınmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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Sokak ortasında istifra edenlerden, güçlükte ayakta duranlara, yerlerde sürüklenenlerden kaldırımlarda uyuyakalanlara kadar pek çok ilginç görüntü ortaya çıktı. Çeşitli bar ve eğlenme mekanlarında düzenlene partilere katılan İngilizler, üç gün süren tatilin tadını çıkarıyor.
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Özellikle gençlerin kimseye aldırış etmeden alkolün de etkisiyle sokak ortalarında yaptıkları çılgınlıklar dünya basınında geniş yer buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:28 
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