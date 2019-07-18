Eğlenmek için bindiği su kaydırağı felç etti!

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Lorraine, dedi ki: 'Oğlumuz kız arkadaşıyla tatile gitti ve doktorlar bir daha asla yürüyemeyeceği söylendi. "Şimdi yapabileceğimiz tek şey iyileşmesi için dua etmek. Kız arkadaşı sakinleştirici verildi. Ancak o da ne olduğunun farkında. Doktorların elindeyiz ve sadece beklemek ve görmek zorundayız. Mükemmel bir bakım görüyor en kısa sürede David'i eve getirmek istiyoruz.

