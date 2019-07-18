Son Dakika Haberleri: Eğlenmek için bindiği su kaydırağı felç etti!
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Eğlenmek için bindiği su kaydırağı felç etti!

2 saat önce

İngiliz golfçü David Briffaut'un, İspanya Valencia'daki su kaydırağı keyfi faciaya dönüştü. Su kaydırağından yüzüstü kayan Briffaut, boynunu kırıp felç geçirdi.

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Bu kareler 23 yaşındaki İngiliz tatilci David Briffaut'un, hayatının sonsuza dek değişmeden önceki eğlence dolu son zamanları.
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Benidorm'daki Aqualandia su parkında yüzüstü kayarken kaza geçiren David, bilinci yarı açık halde havuzda çıkarıldı, şimdi yoğun bakımda.
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Boynunun iki tarafında kırılma meydana gelen ve sinirleri zarar gören David, felç kalıp ömür boyu yürüyememe riski ile karşı karşıya.
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David'in 55 yaşındaki ebeveynleri genel müdür yardımcısı Lorraine ve inşaatçı Stephane haberi alır almaz İspanya'ya uçtu.
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Lorraine, dedi ki: 'Oğlumuz kız arkadaşıyla tatile gitti ve doktorlar bir daha asla yürüyemeyeceği söylendi. "Şimdi yapabileceğimiz tek şey iyileşmesi için dua etmek. Kız arkadaşı sakinleştirici verildi. Ancak o da ne olduğunun farkında. Doktorların elindeyiz ve sadece beklemek ve görmek zorundayız. Mükemmel bir bakım görüyor en kısa sürede David'i eve getirmek istiyoruz.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:33 
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