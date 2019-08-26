Son Dakika Haberleri: Eğlenmek için çıkmıştı, kendini yerden yere attı! 'Bank Holiday' kutlamasından ilginç kareler
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Eğlenmek için çıkmıştı, kendini yerden yere attı! 'Bank Holiday' kutlamasından ilginç kareler

48 dakika önce

İngiltere'nin geleneksel 'Bank Holiday' kutlaması renkli ve ilginç görüntülere sebep oldu. Eğlencenin dozunu kaçırıp gönüllerince eğlenen İngilizlerin ilginç anları da, fotoğrafçıların ekmeği oldu.

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İngiltere'de her yıl gerçekleşen ve İngilizler için 3 günlük bir tatilin başlangıcı kabul edilen 'Bank Holiday' kutlamalarında, onlarca parti müdavimi sokaklara döküldü.
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Kutlamalara erken başlayan İngilizler, gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanlarını tıka basa doldurdu.
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Partileyen İngilizlerin birçoğu kameralara eğlenceli pozlar verirken, alkolü abartıp kendinden geçenler de oldu.
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Eğlencenin dozunun iyice kaçtığı uzun bir geceden sonra arkadaşlarını omuzlarında eve götüren de oldu..
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Kendini yerden yere atanlar da..
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İşte o anlardan ilginç kareler...
İşte o anlardan ilginç kareler...
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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:05 
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