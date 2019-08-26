Eğlenmek için çıkmıştı, kendini yerden yere attı! 'Bank Holiday' kutlamasından ilginç kareler

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İngiltere'de her yıl gerçekleşen ve İngilizler için 3 günlük bir tatilin başlangıcı kabul edilen 'Bank Holiday' kutlamalarında, onlarca parti müdavimi sokaklara döküldü.
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Kutlamalara erken başlayan İngilizler, gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanlarını tıka basa doldurdu.
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Partileyen İngilizlerin birçoğu kameralara eğlenceli pozlar verirken, alkolü abartıp kendinden geçenler de oldu.
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Eğlencenin dozunun iyice kaçtığı uzun bir geceden sonra arkadaşlarını omuzlarında eve götüren de oldu..
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Kendini yerden yere atanlar da..
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İşte o anlardan ilginç kareler...