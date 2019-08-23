Eğlenmek için gitmişti! Ünlü iş adamının villasında dehşeti yaşadı

25 yaşındaki Simona Andrejic ve diğer genç modeller, 21 Temmuz'da Vietnamlı iş adamının Chinh Chu'nun Westchester, New York'taki villasında partiye davet edildi.

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Müzik ve eğlence tavan yapıyordu. Genç model aldığı alkolün de etkisiyle partide düzenlenen eğlenceli aktivitelere dahil olmak istedi.