Son Dakika Haberleri: Eğlenmek için gitmişti! Ünlü iş adamının villasında dehşeti yaşadı
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Eğlenmek için gitmişti! Ünlü iş adamının villasında dehşeti yaşadı

41 dakika önce

25 yaşındaki Sırp model Simona Andrejic, Vietnamlı 53 yaşındaki iş adamının partisinde dehşeti yaşadı.

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25 yaşındaki Simona Andrejic ve diğer genç modeller, 21 Temmuz'da Vietnamlı iş adamının Chinh Chu'nun Westchester, New York'taki villasında partiye davet edildi.
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Müzik ve eğlence tavan yapıyordu. Genç model aldığı alkolün de etkisiyle partide düzenlenen eğlenceli aktivitelere dahil olmak istedi.
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Pek çok ünlü marka ile çalışan genç model Simona Andrejic, başına geleceklerden habersizce eğleniyordu.
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Partiye katılan Simona, iş insanının bahçesinde bulunan düzenekte zipline (Çelik halat aracılığı yapılan ile emniyet kemeri giyerek kayma aktivitesi) kullandı.
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Kayarken bir ağaca çarpan Simona, olayın ardından feci şekilde yaralandı.
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Gucci, Dolce & Gabbana, Dior ve Calvin Klein'ın modelliğini yapan genç model, şu anda yürüyemiyor tekerlekli sandalyeye mahkum.
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Kaza sonrası olayın gerçekleştiği villanın sahibi milyarder Chinh Chu, yüksek bir miktarda tazminat ödeyebilir.
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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:33 
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