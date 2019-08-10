Ekmek parası uğruna 2 kaya arasında ölüme direndi!

1 Para kazanmak için girdiği mağaraya sıkıştı Dünyanın en fakir ülkelerinden biri Kamboçya'da, iyi gelir sağlayan yarasa dışkısı toplamak uğruna mağaraya giren bir genç, çıkmak için kullandığı iki kaya parçası arasında 4 gün boyunca sıkıştı kaldı.

2 4 gün sonra bulunabildi! Ailesinin her yerde aradığı 28 yaşındaki Sum Bora adlı genç ancak 4 gün sonra bulunabildi. Acıdan ve açlıktan bitkin düşen genç ne yazık ki hemen bulunduğu yerden çıkarılamadı.

3 Ailesi uğruna ölümü göze aldı Battambang eyaletinde meydana gelen olayda, ailesini geçindirmek için sarp kayalar arasında mağaralara giderek yarasa dışkısı toplayan Sum Bora, mahsur kaldığı kayalıklarda ölümle cebelleşti.

4 Kendini öldürmeyi bile düşündü! Sum Bora'yı kurtarmak için gönüllülerin de katıldığı yaklaşık 200 kişi görev aldı. Zorlukla sürdürülen kurtarma çalışması tam 10 saat sürdü. İki kaya arasından çıkarılan bitkin adam en yakın hastaneye kaldırıldı. Zorlukla konuşan Sum Bora son anlarda artık yaşama umudu kalmadığını anlatarak "Eğer yanımda bir bıçak olsaydı kendimi öldürürdüm" diye konuştu.