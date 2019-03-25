Ekmek Teknesi'nde Ölü Karakteriyle Ünlenen Mehmet Usta, Bakın Şimdi Nasıl Gözüküyor

Bir dönemin sevilen dizisi Ekmek Teknesi'nde Herodot Cevdet'in kahvede anlattığı hikayeleri dinler en can alıcı yerinde 'Allah' diyerek bağırmalarıyla hafızalara yer etmiştir.

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"Ölü" rolünü oynayan Mehmet Usta birçok film ve dizide rol aldı. Oyuncu en son Bana Bir Soygun Yaz adlı sinema filminde oynadı.