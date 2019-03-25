Ekmek Teknesi'nde Ölü Karakteriyle Ünlenen Mehmet Usta, Bakın Şimdi Nasıl Gözüküyor
44 dakika önce
Ekmek Teknesi'nde Nam-ı değer 'ölü' karakterine can veren Mehmet Usta'ya bir de şimdi bakın...
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Mehmet Usta, 20 Şubat 1979 Düzce doğumlu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Aslen Trabzonludur.
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Bir dönemin sevilen dizisi Ekmek Teknesi'nde Herodot Cevdet'in kahvede anlattığı hikayeleri dinler en can alıcı yerinde 'Allah' diyerek bağırmalarıyla hafızalara yer etmiştir.
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"Ölü" rolünü oynayan Mehmet Usta birçok film ve dizide rol aldı. Oyuncu en son Bana Bir Soygun Yaz adlı sinema filminde oynadı.
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Şimdilerde Gösteri Sanatları Akademisi Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi'nde, sinema ve yönetmenlik eğitimi veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:19
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