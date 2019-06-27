Ekrem İmamoğlu ikinci mazbatasını aldı, sosyal medya yıkıldı!

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de düzenlenecek devir teslim töreni saat 18.30'da başlayacak. Öte yandan ikinci kez mazbata alan Ekrem İmamoğlu için Twitter'da yapılan paylaşımlar ise gündeme oturdu. İşte o paylaşımlar…