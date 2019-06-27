Ekrem İmamoğlu ikinci mazbatasını aldı, sosyal medya yıkıldı!

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23 Haziran seçimleriyle ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.
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Vatandaşlar Saraçhane'de görev teslim töreni için beklerken Twitter'da mizah dolu mazbata paylaşımları havada uçuştu.
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31 Mart Yerel Seçimlerinde Türkiye yerel yönetimlerini belirlerken YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrası 23 Haziran'da İstanbullular sandık başına gidip oylarını kullandı.
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23 Haziran İstanbul seçimlerinde sandıktan yüzde 54.21 oy oranıyla lider çıktı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise yüzde 44.99 oy aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de düzenlenecek devir teslim töreni saat 18.30'da başlayacak. Öte yandan ikinci kez mazbata alan Ekrem İmamoğlu için Twitter'da yapılan paylaşımlar ise gündeme oturdu. İşte o paylaşımlar…
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'Ekrem Başkan mazbatayı almış mood.'
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'Mekanın sahibi geri geldi.'