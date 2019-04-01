Ekrem İmamoğlu'nun Futbolculuk Yıllarındaki Fotoğrafları Ortaya Çıktı! Lakabını Duyan Şaşıp Kalıyor

1 Ekrem İmamoğlu'nun, Trabzon'un hamurunda, mayasında olan futbol aşkı onu da sarıp sarmalamıştı. Kaleciydi. Çok yetenekli olmasa da, fedakar, disiplinli ve azimliydi.

2 Spora hentbolla başladı! Futbol, Ekrem İmamoğlu'nun vazgeçilmez tutkusuydu. Fakat spora başlaması hentbol sayesinde olmuştu. O dönem Trabzon'da hentbol devrimi yaratan beden öğretmeni Haydar Kazaz, Ekrem'i ilkokul üçüncü sınıfta aldı ve iyi bir hentbol sporcusu yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı takım kategorinde üç yıl üst üste Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.

3 Babası futbolcu olmasını istemiyordu! Ekrem İmamoğlu'nun spora düşkün olması babası Hasan İmamoğlu'nun hoşuna gitmiyordu. Eğitim hayatını aksatmasından çekiniyordu. O nedenle oğlunun sporculara kucak açan Trabzon Cumhuriyet Ortaokulu'na kayıt yaptırmasına izin vermedi. Karadeniz bölgesinin tek özel okulu Trabzon Özel Köşk Lisesi'ne gönderdi. Okul, köşk binaları içine serpiştirilmiş 16 derslikten oluşuyordu. Her sınıfta 15'er öğrenci vardı. Ekrem burayı fazla seçkin buluyordu. Gelir düzeyi yüksek, tek tip insan yetiştirdiğine inandığı okuldan ayrılmak istiyordu. Kendini yalnız ve eksik hissediyordu. Özel Köşk Lisesi'nden ayrılmak için babasına bayrak açtı. Birkaç hafta okula gitmedi. Sonunda istediği oldu ve Trabzon Lisesi'ne doğru yola koyuldu.

4 Trabzon Lisesi futbolcu üretim merkezi gibiydi. Şenol Güneş gibi bir çok önemli isim aynı fabrikadan çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu Trabzon Lisesi okul takımında kaleci olmayı hayal ediyordu. Hedefine ulaştı. Ancak bunun bir bedeli vardı. İdmanlar, maçlar, turnuvalar derken 50 gün okuldan uzak kaldı. Yıl sonunda karnesinde bir zayıf düştü. İnkılap tarihi dersi hocası, Ekrem İmamoğlu'nu bütünlemeye bıraktı.

5 Ailesi Ekrem'in mühendis olmasını arzu ediyordu. Futbol mesaisi yüzünden, mühendisliği kazanamadı. İkinci lig takımlarından Sebatspor ile profesyonel sözleşme yapmaya hazırlanırken devreye amcası Ali İmamoğlu girdi. Ekrem'i Kıbrıs'a götürdü. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi sınavlarına dahil oldu ve inşaat mühendisliği bölümünü tutturdu.