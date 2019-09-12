El ele tutuşmuş halde bulunmuşlardı! İskeletlerin sırrı ortaya çıktı

1 Diş minesindeki proteinler gerçeği ortaya çıkardı! 2011 yılında İtalya'nın Modena şehrindeki kazılarda ortaya çıkan el ele tutuşmuş iskeletlerin, ne zaman yaşadıklarını ortaya çıkarmak için bilim adamları yüksek teknoloji ile diş minesindeki proteinleri inceledi.

2 Meğer iki erkeğe aitmiş! Bugüne kadar 'âşık kadın ve erkek' hikâyesi olduğu sanılıp 'Modenalı Aşıklar' olarak anılan iskeletler herkesi ters köşeye düşürdü. Diş minesindeki proteini kullanarak cinsiyet belirlemeye izin veren teknoloji sayesinde iskeletlerin iki erkeğe ait olduğunu tespit etti.

3 El ele gömüldüler! MS 4 ile 6. yüzyıldan kalma olduğu düşünülen iskeletlerin ait olduğu kişiler arasındaki ilişki ise arkeologlara göre hâlâ gizemini koruyor. Araştırmacılar iki yetişkin erkeğin özellikle el ele gömüldüğünü düşünüyor.

4 Araştırma ekibinden Federico Lugli, Rai'ye yaptığı açıklamada; iki erkeğin kardeş, kuzen veya birlikte savaşırken yaşamını yitirmiş iki asker olabileceği seçeneklerinin de teoriler arasında bulunduğunu söyledi.