Son Dakika Haberleri: Elini sosis makinasını kaptıran genç, ölümüne ezildi
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Elini sosis makinasını kaptıran genç, ölümüne ezildi

1 saat önce

Filipinler'de sosis fabrikasında çalışan 18 yaşındaki Joemar Jungco, sabah gelen işçiler tarafından bacaklarına kadar makinaya yapışmış halde bulundu.

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18 yaşındaki Joemar Jungco, sosis fabrikasında işe başlayalı sadece 2 hafta olmuştu. Korkunç olay, 22 Haziran saat 7.30 civarında Iloilo kentinde bir fabrikada meydana geldi.
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Jungco'nun cesedi sabah saat 8 civarında keşfedildi, ambulans ve yetkililer yaklaşık bir saat sonra geldi. Filipin polisi, Jungco'nun sadece iki haftadır iş başında olduğunu ve onu öldüren makineye atanmadığını söyledi.
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Onbaşı Jennifer Espora, "İş arkadaşlarına ve şirketin sahibine sorduk ve olay gerçekleştiğinde çalışma alanında yalnız olduğunu iddia ettiler. Jungco'nun, meslektaşı olan Carl David Carlos, yerel gazetecilere şunları söyledi: "Elini, açıkken makinenin içindeki bıçakların yanına koyması mümkün. Burada dururken anahtara erişemezsiniz.
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"Motor iki beygir gücünde, vücudunun yarısı içeri girdiğinde makine yarıda durdu. Makineyi tamamen kapattıktan sonra onu çıkardık. Joemar'ın istasyonu diğer odada."
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Fabrikayı işleten dondurulmuş gıda şirketinin sahibi Joselor Jaleco, yerel basında Jungco'yu ellerini makinelere koyma konusunda uyardığını söyledi.
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Jungco'nun cesedi, Filipinler Iloilo'daki fabrikadan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:49 
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