Ellerini Yakından Gören Gözlerine İnanamıyor! Yaralarını ve Doğum İzlerini Kapatmak İçin Dövme Kullanan 45 Kişi

1 Dünyanın en güzel dövmesi değil mi?

2 Doğum lekesinin en sevimli hali!

3 Dikiş izleri gerçekten balık kılçığı gibi!

4 Bakınız bir örnek daha!

5 Kas yırtılması değil bir gülücük..

6 Omzuna kaynak yapan dalgıç

7 Doğum lekesi değil de şarap dökülmüş gibi...

8 Dikiş izine fermuar

9 Dikiş izine fermuar etkisi gerçekten iyi fikir!

10 Sezeryan doğum sonrası yara izine bir çözüm

11 Kırmızı doğum lekesine tatlı bir detay

12 Ameliyat izini yara bandıyla kapatmaya ne dersin?

13 Biz bu yarayı dikelim en iyisi!

14 Ameliyat izine saklanan bir gizemli yaratık

15 Yanık izleri mi o da ne?

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