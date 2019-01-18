Ellerini Yakından Gören Gözlerine İnanamıyor! Yaralarını ve Doğum İzlerini Kapatmak İçin Dövme Kullanan 45 Kişi
54 dakika önce
Vücudunuzda doğum lekesi, doğum ya da yara izleri mi var? Onları dövmeyle kamufle etmeye ne dersiniz? Dövme sanatçılarının, bu tip vücut izlerine yeteneklerini döktürdüğü 45 çalışmaya gelin birlikte bakalım.
1
Dünyanın en güzel dövmesi değil mi?
2
Doğum lekesinin en sevimli hali!
3
Dikiş izleri gerçekten balık kılçığı gibi!
4
Bakınız bir örnek daha!
5
Kas yırtılması değil bir gülücük..
6
Omzuna kaynak yapan dalgıç
7
Doğum lekesi değil de şarap dökülmüş gibi...
9
Dikiş izine fermuar etkisi gerçekten iyi fikir!
10
Sezeryan doğum sonrası yara izine bir çözüm
11
Kırmızı doğum lekesine tatlı bir detay
12
Ameliyat izini yara bandıyla kapatmaya ne dersin?
13
Biz bu yarayı dikelim en iyisi!
14
Ameliyat izine saklanan bir gizemli yaratık
15
Yanık izleri mi o da ne?
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:40
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