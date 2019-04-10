Emekliye 1000 Liralık Promosyon Müjdesi!

1 Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor.

2 Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor.

3 Bazı bankalar, promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarıyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira verenler de var.

4 Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor.

5 Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor.

6 Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.