Son Dakika Haberleri: Emekliye 1000 Liralık Promosyon Müjdesi!

Emekliye 1000 Liralık Promosyon Müjdesi!

43 dakika önce

Bankaların, emeklileri promosyon ile tavlama yarışı devam ediyor. Bazı bankalar 450 liraya varan promosyonu 600 liraya çıkardı. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bayram ikramiyesi gibi bin lira verilmesi gündemde.

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Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor.
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Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor.
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Bazı bankalar, promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarıyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira verenler de var.
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Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor.
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Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor.
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Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.
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Bin Lira gündemde!
Bin Lira gündemde!
Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bin lira verilmesi gündemde.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:58 
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