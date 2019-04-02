Son Dakika Haberleri: En Anlamlı Miraç Kandili Mesajları

En Anlamlı Miraç Kandili Mesajları

1 saat önce

Duaların kabul olduğu, günahların bağışlandığı, Allah'ın merhamet yağdırdığı en mübarek gecelerden Miraç Kandili gecesi sevdiklerinizi de en hayırlı dilekleriniz ve dualarınızla unutmamak için en güzel Miraç kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte Miraç Kandili mesajları...

1
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun..
2
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun...
3
Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun Miraç kandiliniz mübarek olsun...
4
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...
5
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Miraç Kandilin mübarek olsun...
6
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...
7
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun...
8
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
9
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller...

»      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:06 

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