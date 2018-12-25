2018'in En Çok İzlenen Türk Filmleri

1 14- Siccin 5 Siccin serisinin son filmi Siccin 5, 17 Ağustos'ta izleyicisiyle buluştu. 7,5 milyon TL hasılat yapan filmi, 633 bin kişi izledi.

2 13- Kafalar Karışık Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt'un ilk filmi Kafalar Karışık, 7 Aralık'ta izleyicisiyle buluştu. 8,5 milyon TL hasılat yapan filmi, 683 bin kişi izledi.

3 12- Bizim Köyün Şarkısı Güldür Güldür programının çocuk ekibinin yer aldığı film, 27 Temmuz'da vizyona girdi. 8,7 milyon TL hasılat yapan film, 846 bin kişi tarafından izlendi.

4 11- Cebimdeki Yabancı Yönetmenliğini Serra Yılmaz'ın üstlendiği Cebimdeki Yabancı, 1 Haziran'da vizyona girmişti. 11 milyon TL hasılat yapan filmi 846 bin kişi izledi

5 10- Hadi Be Oğlum Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Hadi Be Oğlum 2018'de senaryosuyla dikkat çeken yapımlardan olmuştu. 16 Şubat'ta vizyona giren film 11 milyon TL hasılata erişti. Film, 965 bin kişi tarafından izlendi.

6 9- Çakallarla Dans 5 Serinin son filmi olan Çakallarla Dans 5, 8 Kasım'da izleyicisiyle buluştu. 17 milyon TL hasılat yapan filmi 1,5 milyon kişi izledi.

7 8- Hedefim Sensin Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın son filmi Hedefim Sensin, 30 Kasım'da vizyona girdi. 18 milyon hasılata erişen filmi, 1,5 milyon kişi izleme şansı buldu

8 7- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? Youtuber Enes Batur'un filmi, 19 Ocak'ta vizyona girdi. 17 milyon TL hasılat yapan filmi 1,5 milyon kişi izledi.

9 6- Aile Arasında Senaryosu Gülse Birsel'e ait olan Aile Arasında 2018'in en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar gibi usta isimlerin yer aldığı film, 21 milyon TL hasılat yaptı ve 2 milyonun üzerinde sinemasever tarafından izlendi.

10 5- Deliha 2 Senaryosu Gupse Özay'a ait olan Deliha'nın devamı Deliha 2, 24 milyon TL hasılata erişti. 2 milyon kişi tarafından izlendi.

11 4- Yol Arkadaşım 2 Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrolü paylaştığı Yol Arkadaşım 2, ilk filminin devamı olarak çekildi. 29 milyon hasılat yapan filmi, 2 milyonun üzerinde sinemasever izledi.

12 3- Ailecek Şaşkınız Başrolünde Ahmet Kural ve Murat Cemcir gibi isimlerin yer aldığı film, 44 milyon TL hasılat yaptı. Film, 4 milyon kişi tarafından izlendi.

13 2- Arif v 216 Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in birlikte rol aldığı film, G.O.R.A'nın devamı niteliğiydi. 62 milyon TL hasılat yapan filmi, 5 milyona yakın kişi izledi.