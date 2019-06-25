En düşük oyla belediye başkanı oldu! İşte İstanbul'un son 10 belediye başkanı ve oy yüzdeleri

1 1973/ Ahmet İsvan 1973'ten itibaren son 10 seçim dikkate alındığında en yüksek oy oranı 1973 seçimlerinde görüldü. CHP adayı Ahmet İsvan yüzde 63.6 ile seçildi.

2 1977/ Aytekin Kotil 1977'de ise CHP adayı Aytekin Kotil yüzde 56.05 ile İstanbul'un yeni belediye başkanı oldu.

3 1984/ Bedreddin Dalan 12 Eylül darbesi sonrası gerçekleşen ilk seçimde Anavatan adayı Bedreddin Dalan yüzde 49.69 ile başkan seçildi.

4 1989/ Nurettin Sözen Seçimlere giren iddialı partilerin sayısının artmasıyla belediye başkanlarının oy oranı da düşmeye başladı. 1989'da SHP adayı Nurettin Sözen yüzde 39.95 ile seçildi.

5 1994/ Recep Tayyip Erdoğan 1994'te Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25.19 ile İstanbul'un belediye başkanı seçildi. Bu, son 10 seçimde kazanan en düşük oy oranı.

6 1999/ Ali Müfit Gürtuna 1999'da Fazilet Partisi adayı Ali Müfit Gürtuna yüzde 27.5 ile seçildi.

7 1994–1998/ Kadir Topbaş Ardından AK Parti ile birlikte üç dönemlik Kadir Topbaş dönemi başladı.