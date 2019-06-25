Son Dakika Haberleri: En düşük oyla belediye başkanı oldu! İşte İstanbul'un son 10 belediye başkanı ve oy yüzdeleri
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En düşük oyla belediye başkanı oldu! İşte İstanbul'un son 10 belediye başkanı ve oy yüzdeleri

1 saat önce

İstanbul'da son 10 seçimde belediye başkanları yüzde kaç oy almıştı? 1973 seçimlerinde CHP Adayı Ahmet İsvan yüzde 63,6 ile rekor kırarken 1994'te Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25,19 ile en düşük oy oranı ile seçilen başkan oldu.

1
1973/ Ahmet İsvan
1973/ Ahmet İsvan
1973'ten itibaren son 10 seçim dikkate alındığında en yüksek oy oranı 1973 seçimlerinde görüldü. CHP adayı Ahmet İsvan yüzde 63.6 ile seçildi.
2
1977/ Aytekin Kotil
1977/ Aytekin Kotil
1977'de ise CHP adayı Aytekin Kotil yüzde 56.05 ile İstanbul'un yeni belediye başkanı oldu.
3
1984/ Bedreddin Dalan
1984/ Bedreddin Dalan
12 Eylül darbesi sonrası gerçekleşen ilk seçimde Anavatan adayı Bedreddin Dalan yüzde 49.69 ile başkan seçildi.
4
1989/ Nurettin Sözen
1989/ Nurettin Sözen
Seçimlere giren iddialı partilerin sayısının artmasıyla belediye başkanlarının oy oranı da düşmeye başladı. 1989'da SHP adayı Nurettin Sözen yüzde 39.95 ile seçildi.
5
1994/ Recep Tayyip Erdoğan
1994/ Recep Tayyip Erdoğan
1994'te Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25.19 ile İstanbul'un belediye başkanı seçildi. Bu, son 10 seçimde kazanan en düşük oy oranı.
6
1999/ Ali Müfit Gürtuna
1999/ Ali Müfit Gürtuna
1999'da Fazilet Partisi adayı Ali Müfit Gürtuna yüzde 27.5 ile seçildi.
7
1994–1998/ Kadir Topbaş
1994–1998/ Kadir Topbaş
Ardından AK Parti ile birlikte üç dönemlik Kadir Topbaş dönemi başladı.
8
2019/ Ekrem İmamoğlu
2019/ Ekrem İmamoğlu
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katılım oranının yüzde 84 olduğu İstanbul seçimlerinde, kullanılan oyların yüzde 54,21'ini almayı başardı. İmamoğlu bu sonuçla 35 yıldır kırılamayan Bedrettin Dalan'ın rekorunu da kırdı. CHP adayı ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'de aldığı yüzde 25,2'lik oy oranını da ikiye katlamış oldu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:34 
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