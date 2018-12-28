Son Dakika Haberleri: IMDB'deki En Popüler Filmler

IMDB'deki En Popüler Filmler

2 saat önce

2018'in son günlerinde IMDB'de hakkında en çok konuşulan filmleri derledik. İşte! IMDB'deki en popüler filmler.....

1
10- The Mule (2018)
10- The Mule (2018)
IMDB Puanı: 7.2
2
9- Creed 2 (2018)
9- Creed 2 (2018)
IMDB Puanı: 7.8
3
8- Ölümcül Makineler (2018)
8- Ölümcül Makineler (2018)
IMDB Puanı: 6.4
4
7- ROMA (2018)
7- ROMA (2018)
IMDB Puanı: 8.3
5
6- Hellboy (2019)
6- Hellboy (2019)
IMDB Puanı: Henüz yok
6
5- Marry Poppins: Sihirli Dadı (2018)
5- Marry Poppins: Sihirli Dadı (2018)
IMDB Puanı: 7.3
7
4- Bird Box (2018)
4- Bird Box (2018)
IMDB Puanı: 6.8
8
3- Bumblebee (2018)
3- Bumblebee (2018)
IMDB Puanı: 7.3
9
2- Örümcek Adam: Örümcek Evinde (2018)
2- Örümcek Adam: Örümcek Evinde (2018)
IMDB Puanı: 8.7
10
1- Aquaman (2018)
1- Aquaman (2018)
IMDB Puanı: 7.6

»      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:50 

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