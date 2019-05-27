En Son Market Alışverişinde Görülmüştü, 17 Gün Sonra Ormanda Bulundu!

1 Her sabah uyandığı gibi yürüyüşe çıkan yoga eğitmeni Amanda Eller, eve geri gelmeyince ailesi telaşlandı. 17 gündür kayıp olan Amanda, mucize kurtuluş hikayesiyle dünyanın konuştuğu bir isim oldu.

2 Amanda, her zamanki gibi doğa yürüyüşüne çıkmıştı.





3 Genç kadın, en son evinin yakınlarındaki bir markette görülmüştü. Kamera kayıtlarına bakıldığında ayağında terlikler ve elinde bir paketle görüntülendi.

4 Ailesi, bir gün boyunca Amanda'yı bekledi, ses çıkmayınca yetkililere haber verdiler fakat bir daha 35 yaşındaki Hawaiili kadından haber alınamadı. Amanda Eller'in ailesi, kızlarının bulunması için 10 bin dolar para ödülü bile koydu. Bu rakam daha sonra 50 bin dolara çıkarıldı.

5 Fizyoterapist ve yoga eğitmeni Eller'in otomobili ise, ormanda park edilmiş halde bulundu. Araçta genç kadının telefonu ve cüzdanı vardı.

6 İki hafta boyunca her yerde arandı. Onlarca gönüllü Makawao Ormanı'nda Amanda Eller'i bulmak için seferber oldu.

7 Helikopterler Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii adasında yer alan ormanın üzerinde defalarca uçtu.

8 Saatler öğleden sonra 15.45'i gösterirken helikopterdekiler el sallayan birini gördü.

9 Dere kenarındaki bu kişi, Amanda Eller'den başkası değildi. Güneş ışınları çok zor anlar yaşamasına neden oldu.

10 Bacağı kırılan kadın, iki hafta boyunca fazla hareket edememişti.

11 Ayakkabılarını da kaybeden Eller, bu sürede yedi kilo verdi.

12 CNN'ne konuşan kadın, yaşam ve ölüm arasında kaldığını belirterek "Hayatı seçtim. Kolay olmadı" dedi.

13 Meyve ve guava toplayıp yediğini söyleyen Eller, helikopter sesi duyduğunu anlattı. Fotoğrafta baba John Eller, kızının kurtulduğu haberini alıyor.

14 Birçok kez helikopterlerin kendisine doğru geldiğini belirten kadın, el salladığını ancak görülmediğini belirtti.

15 Helikopterle ormandan alınan ve hastaneye taşınan Amanda'nın sağlık durumu iyi. Genç kadının bu denli sağlıklı olması doktorları da şaşırttı.

16