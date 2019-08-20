Son Dakika Haberleri: Turistik plajları istila etti! Kokusunu alan kaçıyor, kör bile ediyor
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Turistik plajları istila etti! Kokusunu alan kaçıyor, kör bile ediyor

1 saat önce

Miami'den, Meksika'ya kadar popüler turistik sahilleri kaplayan kahverengi 'Sargassum' tipi yosunlar yüzünden kırmızı alarm verildi.

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'Sargassum' türü yosunlar, Miami'den, Meksika plajlarına kadar her yeri sardı. Ülke kıyılarında her sene yaşanan bu istila kıyı bölgelerinin en büyük gelir kaynağı turizm sektöründe büyük endişeye yol açtı.
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Bozuk yumurta kokusu!
Bozuk yumurta kokusu!
Dünyaca ünlü plajları istila eden bu çamur rengi 'Sargassum' yosunları bozuk yumurta kokusu yaymaya başladı. Kötü kokuyu alan turistler, plajlardan uzak durmaya ve otel rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.
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Turizm sektörü için facia: Milyarlarca dolarlık zarar
Turizm sektörü için facia: Milyarlarca dolarlık zarar
500 kilometrelik kıyı şeridini kaplayacak bu yosunların bölgeye vereceği maddi zararın milyarlarca dolar olacağı tahmin ediliyor.
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Eko sistemi de tahrip ediyor!
Eko sistemi de tahrip ediyor!
Kötü kokulu 'Sargassum'lar, yalnızca sahili çevreleyen birçok turist beldesini rahatsız etmekle kalmıyor, aynı zamanda denizdeki eko sistemleri de tahrip ediyor.
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Körlüğe bile sebep olabilir!
Körlüğe bile sebep olabilir!
Yosunların hava ile teması ile birlikte ortaya çıkan bozuk yumurta kokusu ise insanlarda solunum yetersizliğine neden olabiliyor. Ayrıca gözlere teması halinde körlüğe kadar gidebilecek sağlık sorunları ortaya çıkıyor.
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Sargassum'un etkileri
Sargassumun etkileri
Sargassum ayrıştırıldığında, hidrojen sülfür üretir. Havada, solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gazdır. Suda oldukça asidiktir ve yüzücüler için toksik olabilir. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları da bildirmişlerdir.


Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:43 
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