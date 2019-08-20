Turistik plajları istila etti! Kokusunu alan kaçıyor, kör bile ediyor

1 'Sargassum' türü yosunlar, Miami'den, Meksika plajlarına kadar her yeri sardı. Ülke kıyılarında her sene yaşanan bu istila kıyı bölgelerinin en büyük gelir kaynağı turizm sektöründe büyük endişeye yol açtı.

2 Bozuk yumurta kokusu! Dünyaca ünlü plajları istila eden bu çamur rengi 'Sargassum' yosunları bozuk yumurta kokusu yaymaya başladı. Kötü kokuyu alan turistler, plajlardan uzak durmaya ve otel rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

3 Turizm sektörü için facia: Milyarlarca dolarlık zarar 500 kilometrelik kıyı şeridini kaplayacak bu yosunların bölgeye vereceği maddi zararın milyarlarca dolar olacağı tahmin ediliyor.

4 Eko sistemi de tahrip ediyor! Kötü kokulu 'Sargassum'lar, yalnızca sahili çevreleyen birçok turist beldesini rahatsız etmekle kalmıyor, aynı zamanda denizdeki eko sistemleri de tahrip ediyor.

5 Körlüğe bile sebep olabilir! Yosunların hava ile teması ile birlikte ortaya çıkan bozuk yumurta kokusu ise insanlarda solunum yetersizliğine neden olabiliyor. Ayrıca gözlere teması halinde körlüğe kadar gidebilecek sağlık sorunları ortaya çıkıyor.