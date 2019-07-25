Son Dakika Haberleri: En yüksek maaşa en az stresle çalışabileceğiniz 10 meslek! İlk 2 herkesi şaşırttı
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En yüksek maaşa en az stresle çalışabileceğiniz 10 meslek! İlk 2 herkesi şaşırttı

1 saat önce

Kariyer planlama sitesi Thebalancecareers, en az stresle çalışabileceğiniz en yüksek ücret alabileceğiniz meslekleri sıraladı.

1
Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Müdürü
Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Müdürü
Ortalama Yıllık Maaş: 142,500 Dolar
2
Aktüerya
Aktüerya
Ortalama Yıllık Maaş: 102.800 Dolar
3
Matematikçi
Matematikçi
Ortalama Yıllık Maaş: 88,100 Dolar
4
Odyolog
Odyolog
Ortalama Yıllık Maaş: 75,900 Dolar
5
Diyetisyen
Diyetisyen
Ortalama Yıllık Maaş: 60.300 Dolar
6
Konuşma Dili Patoloğu
Konuşma Dili Patoloğu
Ortalama Yıllık Maaş: 77,500 Dolar
7
Teknik Yazar
Teknik Yazar
Ortalama Yıllık Maaş: 71,800 Dolar
8
Tıbbi Laboratuar Teknisyeni
Tıbbi Laboratuar Teknisyeni
Ortalama Yıllık Maaş: 52,300 Dolar
9
Tıbbi Kayıtlar Teknisyeni
Tıbbi Kayıtlar Teknisyeni
Ortalama Yıllık Maaş: 40.300 Dolar
10
Saç Stilisti
Saç Stilisti
Ortalama Yıllık Maaş: 24.800 Dolar


Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:11 
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