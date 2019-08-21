Çiftin sosyal medyadan paylaştığı düğün fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağdı.
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Fotoğrafların üstüne ise şunları yazdı: "Evlendik!!! Çok mutluyum. Hayatımı böyle inanılmaz bir kadınla paylaşıyor olduğum için çok şanslıyım."
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Dünyada en fazla takipçisi olan YouTube ünlüsü PewDiePie, 2016 yılında Time'ın en etkili kişileri listesine girmişti.
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Chalmers University of Technology'de eğitim almaya başlayan, 2010'da YouTube kanalını açan PewDiePie, 2011'de okulu bırakıp tamamen videolara odaklandı ve oyun videolarıyla popüler oldu.
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Enes Batur'un, PewDiePie'ın videolarını çaldığı iddia edilmişti
'JTonYouTube' isimli YouTube kanalı sahibi, sosyal medya fenomeni Enes Batur hakkındaki kanıtlarıyla sunduğu çalıntı video iddiasıyla olay yaratmıştı. İddia diyoruz ama JTonYouTube isimli kanal sahibi çok güçlü kanıtlarıyla bu iddiayı doğruluyor gibi. Çünkü çalıntı içerikleri ortaya çıkaran JTonYouTube, Enes Batur hakkında bir video oluşturdu. Videoda Batur'un, PewDiePie'ın videolarıyla Enes Batur'unkileri art arda yayınladı.
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21.8.2019 17:35:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enes Batur'un taklit ettiği YouTuber, rüya gibi bir düğünle evlendi!