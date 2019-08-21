Son Dakika Haberleri: Enes Batur'un taklit ettiği YouTuber, rüya gibi bir düğünle evlendi!
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Enes Batur'un taklit ettiği YouTuber, rüya gibi bir düğünle evlendi!

58 dakika önce

Enes Batur'un videolarını çaldığı iddialarıyla gündeme gelen ve dünyanın en çok takipçisine sahip olan YouTuber'ı PewDiePie, rüya gibi bir düğünle evlendi.

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YouTube kanalında yaklaşık 100 milyon takipçisi olan PewDiePie yani Felix Kiellber, 8 yıldır vlogger Marzia Bisognin ile birlikteydi.

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Fenomen Felix Kiellber, 19 Ağustos'ta Batı Londra'daki Kew Bahçeleri'nde, muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.
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Felix, Twitter hesabından fotoğraflarını paylaşarak evlendiklerini duyurdu.
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Çiftin sosyal medyadan paylaştığı düğün fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağdı.
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Fotoğrafların üstüne ise şunları yazdı: "Evlendik!!! Çok mutluyum. Hayatımı böyle inanılmaz bir kadınla paylaşıyor olduğum için çok şanslıyım."
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Dünyada en fazla takipçisi olan YouTube ünlüsü PewDiePie, 2016 yılında Time'ın en etkili kişileri listesine girmişti.
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Chalmers University of Technology'de eğitim almaya başlayan, 2010'da YouTube kanalını açan PewDiePie, 2011'de okulu bırakıp tamamen videolara odaklandı ve oyun videolarıyla popüler oldu.
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Enes Batur'un, PewDiePie'ın videolarını çaldığı iddia edilmişti
Enes Baturun, PewDiePieın videolarını çaldığı iddia edilmişti
'JTonYouTube' isimli YouTube kanalı sahibi, sosyal medya fenomeni Enes Batur hakkındaki kanıtlarıyla sunduğu çalıntı video iddiasıyla olay yaratmıştı. İddia diyoruz ama JTonYouTube isimli kanal sahibi çok güçlü kanıtlarıyla bu iddiayı doğruluyor gibi. Çünkü çalıntı içerikleri ortaya çıkaran JTonYouTube, Enes Batur hakkında bir video oluşturdu. Videoda Batur'un, PewDiePie'ın videolarıyla Enes Batur'unkileri art arda yayınladı.
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İşte PewDiePie'ın düğününden kareler...
İşte PewDiePieın düğününden kareler...
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:37 
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