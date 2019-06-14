Son Dakika Haberleri: Erkekler dikkat! 30'lu yaşlardan sonra tüketmek doğurganlığı azaltıyor!
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Erkekler dikkat! 30'lu yaşlardan sonra tüketmek doğurganlığı azaltıyor!

2 saat önce

30'lu yaşlarda hayatınızdaki birçok şey gibi metabolizmanız da farklılaşır. Bu dönemden sonra 2 kat daha fazla önem kazanır. Doğru besinleri seçerek hem metabolizma hızınızı dengede tutabilir hem de yaşlanmanızı yavaşlatabilirsiniz.

1
Trans yağlar
Trans yağlar
Yaşamınız boyunca tehlike arz eden trans yağlar, 30'lu yaşlardan sonra erkeklerin doğurganlığının azalmasına neden olabilir. Hormonların dengesini bozan trans yağlar, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da azaltabilirler.
2
Tuz
Tuz
Vücudumuzun elbette tuza ihtiyacı var ancak bu oran asla sizin tükettiğiniz kadar değil. Sodyum, kan basıncını yükseltir ve felç riskini artırır. Konserve yiyeceklerin içinde de yüksek miktarda bulunur. Bu yüzden satın alırken etiketlerini çok iyi bir şekilde okumalısınız.
3
Konserve yemekler
Konserve yemekler
Yüksek oranda yağ, tuz ve şeker içeren konserve yiyecekler, bunların yanı sıra birçok kimyasal maddeyle doludur. Konserve yiyecekler hem lezzetli hem pratik gelse de onlardan uzak durmalısınız! Konserve yiyecekler BPA ile dolu olabilir. BPA; hormonal dengesizliklere, kansere, kısırlığa ve kilo alımına neden olur.
4
Yapay tatlandırıcılar
Yapay tatlandırıcılar
Yapay tatlandırıcılar kanser ile ilişkilidir. Düzenli kullanımı yağ depolamaya, metabolik sendroma, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalığa neden olabilir.
5
Şeker
Şeker
Metabolizma hızı yavaşladıkça vücudun şekeri yakma hızı da azalır. Bu da size kilo olarak döner. Aşırı şeker tüketimi, kısırlığa neden olabilecek insülin direncine yol açabilir. Yine aşırı şeker tüketimi, kırışıklıklara ve cildin sarkmasına neden olur.
6
Alkol
Alkol
Bazı alkol çeşitleri vücudun insülin seviyesini yükseltir. Bunun yanı sıra kilo alımını hızlandırır ve düzenli tüketimi karaciğere hasar verebilir. Alkol, psikolojik olarak da bireyi olumsuz anlamda etkileyebilir.
7
Soya
Soya
Meme kanseri hücrelerini ve hafızayı uyarabilir. Ayrıca baş ağrısını da tetikleyebilir.
8
Kafein
Kafein
Kola, kahve gibi içeceklerde bulunan kafein, uyku kalitesini olumsuz anlamda etkiler. Tıpkı alkol gibi kilo vermeyi yavaşlatabilir.

9
İşlenmiş et
İşlenmiş et
Nitrat içeren işlenmiş etler, vücutta kanser etkisi gösterebilir. Bu yüzden salam, sosis, sucuk, pastırma gibi tüm işlenmiş et çeşitlerinden kaçınmanız tavsiye edilir. İşlenmiş etin sodyum ve doymuş yağ içeriği bir hayli yüksektir. Bu durum ise kalbiniz için doğrudan zarardır.
10
Hazır soslar ve çeşniler
Hazır soslar ve çeşniler
Mayonez, ketçap, soya sosu ve diğer benzer hazır çeşniler birçok katkı maddesi içerir. Bu gibi sosların sodyum oranı yüksektir. Soya sosu ise fermente soyadan yapılır. Soya, kronik iltihaplanma ve tiroid ile ilişkilendirilmiştir.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:48 
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