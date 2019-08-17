Erkekleri domuza çevirip koleksiyon yapan büyücünün adası bulundu

1 Homeros'un Odysseus'undaki ünlü karakterlerden biri olan Kirke, Odysseus'un sevgilisi, büyücü tanrıçadır. Aiaie adasında yaşayan Kirke, bazı kaynaklarda Helios ile Okeanos'un kızı olan Perseis'in kızı, bazı kaynaklarda Helios ile Hekate'nin kızı olarak geçer.

2 Kirke'nin avcıları ve denizcileri uyuşturduktan sonra inine alıp onları domuza dönüştürmek gibi tuhaf bir hobisi vardır.

3 Kirke, zehirli yiyecek ve şarap kullanarak, Odysseus'un mürettebatının hepsini domuz haline getirir.



4 Tanrı Hermes, Odysseus'un yardımına koşar; Kirke ona sihirli şarabı içireceği anda, içine Hermes'in Kirke için kopardığı Moly adlı sihirli bir bitkiyi atar ve kılıcıyla saldırıp tanrıçayı alt ederek, kendisine ve arkadaşlarına bir kötülük yapmayacağına söz verdirir. Kirke, Odysseus'un gücü karşısında şaşırır, erkekliğine aşık olur ve onu yatağına aldıktan sonra arkadaşlarını da tekrar insana dönüştürür. Odysseus böylece Ithaca'ya dönmeden önce Kirke'nin konağında bir yılı aşkın bir süre kalır. Bu ortamın dilediği gibi keyfini sürer.

5 Büyücü Kirke'nin adası bulundu! Adanın nerede günümüze kadar gizemini koruyordu. Adanın nerede olduğu geçtiğimiz günlerde keşfedildi.

6 Dramatik ve yeni bir çalışmada İtalyan araştırmacılar, mağarayı keşfettiklerini iddia etti. Yurdu İtalya olan Kirke'nin, ininin İtalya'nın 60 mil güneyinde, İtalya'nın bir dağ yarımadasının derinliklerinde oturduğu tespit edildi.

7 Kayalıklara kürek çeken araştırmacılar, mağara duvarına ipleri kullanarak tırmandı. Roma Sotterranea Speleo-Arkeoloji Araştırmaları Derneği'nden ekip üyesi Marco Placido, "Sadece 10 metre derinlikte görünüyor, ancak bir sürprizle gizleniyor" dedi.