Son Dakika Haberleri: ''Onlarla yattığım için kaybettim'' diyen kıvrımlı model, çıplak fotoğrafını paylaştı!
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''Onlarla yattığım için kaybettim'' diyen kıvrımlı model, çıplak fotoğrafını paylaştı!

1 saat önce

9 yıllık eşi Justin Ervin ile evlenmeden önceki aşk hayatı için ''Onlarla yattığım için kaybettim'' diyen kıvrımlı model Ashley Graham, çıplak fotoğrafını paylaştı.

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Olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul eden 31 yaşındaki kıvrımlı model Ashley Graham, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu.
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9 yıllık evliliklerini bebekle taçlandıracaklarını duyuran Ashley Graham ve Justin Ervin çifti, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmışlardı.
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Her fırsatta kadınların bedenleriyle barışık olmalarını öğütleyen ve beden olumlama akımının öncülerinden olan Graham, çıplak fotoğrafını paylaştı.
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Geçmişte, bedenindeki kusurlardan rahatsız olmadığını söyleyen ve kadınları belli kalıplara sokan zihniyete karşı olduğunu her fırsatta dile getiren güzel model, hamilelikten sonra bedeninde oluşan değişimleri fotoğraflayarak takipçilerinin beğenisine sundu.
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Bir dönem evlenmeden önceki ilişkilerine dair çarpıcı itiraflarda bulunan Graham, erkeklerin istediklerini aldıktan sonra çok değiştiğini söyleyerek, ''Onlarla yattığım için kaybettim'' demişti.
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Eşi Justin Ervin ile bir kilisede tanıştığını söyleyen kıvrımlı model, geçmiş travmalarından ötürü Ervin ile evlenene dek ilişkiye girmediğini anlatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:26 
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