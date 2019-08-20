''Onlarla yattığım için kaybettim'' diyen kıvrımlı model, çıplak fotoğrafını paylaştı!

1 Olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul eden 31 yaşındaki kıvrımlı model Ashley Graham, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu.

2 9 yıllık evliliklerini bebekle taçlandıracaklarını duyuran Ashley Graham ve Justin Ervin çifti, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmışlardı.

3 Her fırsatta kadınların bedenleriyle barışık olmalarını öğütleyen ve beden olumlama akımının öncülerinden olan Graham, çıplak fotoğrafını paylaştı.

4 Geçmişte, bedenindeki kusurlardan rahatsız olmadığını söyleyen ve kadınları belli kalıplara sokan zihniyete karşı olduğunu her fırsatta dile getiren güzel model, hamilelikten sonra bedeninde oluşan değişimleri fotoğraflayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

5 Bir dönem evlenmeden önceki ilişkilerine dair çarpıcı itiraflarda bulunan Graham, erkeklerin istediklerini aldıktan sonra çok değiştiğini söyleyerek, ''Onlarla yattığım için kaybettim'' demişti.

6 Eşi Justin Ervin ile bir kilisede tanıştığını söyleyen kıvrımlı model, geçmiş travmalarından ötürü Ervin ile evlenene dek ilişkiye girmediğini anlatmıştı.

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