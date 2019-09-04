Erzincan'da yetişiyor! Yalnızca çekirdeği bile kansere savaş açıyor
1 saat önce
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen cimin üzümü, insan sağlığı için adeta bir şifa deposu niteliği taşıyor.
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Çekirdeğinden kabuğuna kadar birçok sağlık sorunuyla savaşan siyah üzüm, migrenden, hazımsızlığa, demir eksikliğinden, kabızlığa kadar birçok alanda insan sağlığı için büyük önem taşıyor.
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Yapılan araştırmalar sonucunda, siyah üzümün kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık ve düşük yapma gibi birçok soruna neden olan kistleri tedavi edici etkisi ortaya çıktı.
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Özellikle cilt ve saç sağlığına ciddi anlamda katkı sağlayan siyah üzüm, kolesterol seviyesini dengeler, içerdiği mineral ve bileşenler yardımıyla insülin duyarlılığını arttırır.
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Siyah üzümün düzenli tüketimi, konsantrasyon ve hafızayı güçlendirir.
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İçerdiği vitamin ve diğer besinler, kalp ve damar sağlığını korur.
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Düzenli olarak siyah üzüm tüketimi, başta cilt kanseri olmak üzere, kolon, prostat, mide ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.
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Siyah üzüm ayrıca sindirim sistemi için faydalı olduğu için kilo vermek isteyenlerin tercih edebilecekleri besin maddelerinin başında gelir.
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Kabızlık ve hazımsızlığı giderir, midede bulunun asit seviyesinin sağlıklı düzeyde kalmasını sağlar.
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Diğer üzüm çeşitlerinde olduğu gibi göz sağlığını korumak için gerekli olan besinleri içerir, görme yeteneğini geliştirir.
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Ülkemizde Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetiştirilen ve şu sıralar hasadı yapılan cimin üzümünün kilogram fiyatı 7 ila 5 lira arasında değişiyor.
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Yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğindeki dağların eteklerinde özel yöntemlerle yapılan bağlarda yetiştirilen üzümlerin, budanmasından, sulanmasına ve hasadına kadar üreticilerin büyük çabasıyla gerçekleşiyor. Yüksek alanlardaki bağlardaki bağ bozumu kimi zaman katır veya eşeklerle yapılıyor.
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4.9.2019 11:04:43. #1.12#
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