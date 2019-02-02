Es Es'in Uras'ı Bakın Şimdi Ne Yapıyor!

1 Uras - Ahmet Rıfak Şungar Ahmet Rıfat Şungar'ın hayatını değiştiren yapım Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Fransa-İtalya ve Türkiye ortak yapımı sinema filmi Üç Maymun oldu. Yavuz Bingöl ve Hatice Aslan ile beraber Üç Maymun'un başrollerini paylaşan Şungar, bu film sayesinde pek çok Avrupa ülkesinde tanınan bir oyuncu oldu. Hatırla Sevgili adlı diziyle tanıdığımız Ahmet Rıfak Şungar'ın Es Es dizisi ile tekrar yıldızı parladı. Yoksul bir mahallede, onu kötü işlerine bulaştıran abisi ve bataklığı andıran bir çevre içinde batmamaya çalışan Uras'ın, yaşam mücadelesini verirken tanıdık.

2 2013 yılında Merhamet adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı,Şungar yine Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin'de 'Vecihi Hürkuş'u canlandırmıştı.Yakışıklı oyuncu şimdi Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın'a Emre karakteriyle karşımıza çıkıyor.

3 Işık - Erdal Beşikçioğlu Oğlunu uyuşturucu yüzünden kaybeden Işık hoca, ardından eşinin ortağı ile kendisini aldattığını öğrenir ve hem oğlunun ölümünü unutmak hemde kızı İrem'e daha çok vakit ayırmak için aynı zamanda Işık'ında öğrenim gördüğü Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık fakültesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlar. Işık, Uras'ı himayesi altına alarak abisi ve kötü çevresinden kurtarmak ister.

4 Birçok ünlü dizide başrolü oynayan usta oyuncu tiyatro, televizyon ve sinema hayatına devam ediyor. Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Beşikçioğlu'nun son sinema filmi ise: Çiçero

5 Tercan - Berk Harman Uras'ın baş belası abisi rolünde. Uras'ı tüm kötü işlere bulaştırmak için elinde geleni yapar.

6 Berk Harman, en son Siyah İnci dizisinde Vural Demiroğlu; Taksim Hold'em isimli sinema filminde ise Fuat karakterine can verdi.

7 İrem - Leyla Lydia Tuğutlu Işık Hoca'nın kızı rolündedir.

8 Güzel oyuncu, 2008 Güzellik Yarışmasında birinci oldu. Es Es'in ardından Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Songül'ü, Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Ardından Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. Şimdi ise Kızım adlı dizide oynamaktadır.

9 Menekşe - Pınar Dikici Menekşe, Uraz'a kör kütük aşıktır. Uraz onu istemese de o vazgeçmek bilmez, inadı ve tutkusundan hiçbir şey kaybetmiyor.

10 Adanalı dizisinde Maraz Ali'nin kardeşi Ayşegül'ü, Suna adlı Akçay'da çekilen filmde, Türkan Şoray'ın yeğeni Elif'i canlandırmıştır. Güzel oyuncuyu en son Fatih Harbiye adlı dizide Şaika rolünde gördük. Güzel oyuncu şimdilerde ekranda gözükmüyor.

11 Dilşa - Beyza Şekerci Beyza Şekerci, Es Es dizisinde Uraz'ın okul arkadaşı rolünde. Üniversite okumak için Doğu'dan gelmiş, yaşam biçimi, hayat tarzı, alışkanlıkları, aile düzeni, gelenekleri ve ahlaki değerleri herkesten çok farklı. O yörenin konuşmasını ve beden dilini kendime daha rahat geçirebilmek için şive dersleri bile almış.

12 İntikam dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Engin Hepileri ile 2015'in Mayıs ayında evlendi, çiftin bir de çocukları oldu. Beyza Şekerci şimdilerde hem tiyatroya hem dizilere devam ediyor.

13 Koray - Mert Aydın Es Es'in Koray'ı olarak tanıdığımız Mert Aydın'ın bu ilk dizi deneyimi. Koray çok eğlenceli ve zeki biri. Hayata ve arkadaşlarına karşı hep iyi niyetli. Alaz'a sırılsıklam aşık. Ama biraz saf bir tarafı da var. Hani olur ya, çok zekidir ama söyleyeceği şeyi hep yanlış söyler, işte o tarz bir genç.

14 2013 yılında Ve Kapı Çalar isimli internet dizisinde rol alan oyuncu aynı yıl Nokta Net isimli internet dizisinde rol almıştır. 2014 yılında Gölgedekiler'de son olarak ise Tehlikeli Karım'da Çınar karakterini oynamıştır. Mert Aydın'ı daha çok reklam filmlerinde çok görmüşüzdür ve oyuncuya buralardan aşinayız.

15 Fethi - Uraz Kaygılaroğlu Uras'ın, açıköğretimde okuyan arkadaşı Fethi. Bu kilolu halini unutun tabii.

16 Pis Yedili adlı gençlik dizisinde hamburger lakaplı Can rolünü oynadı. Bu diziden sonra 60 kilo verdi ve bambaşka biri oldu. Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırdı. Daha sonra Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırdı. Aynı zamanda sunuculuk yapan yakışıklı oyuncu Kuyruk yarışmasının, Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının ve Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.. 2014 yılında Melis İşiten ile evlendi. Bir de aşklarının meyvesi var tabii.

17 Gürel - Sertan Erkaçan Es Es dizisinde İrem'in peşini bırakmayan, şımarık, zengin sevgilisi rolündedir.