Eşe Dosta Omuz Masajı Yaptıranlar Dikkat! Sağlığınız Tehlikede

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Kerem Canbora, omuz ağrıları hakkında önemli bilgiler verdi.

“Omuz ağrıları genellikle aşırı kullanım (ev işleri, mesleki ve sportif aşırı kullanım gibi) nedeniyle olabildiği gibi travma yani hatırlanan bir zorlanma ya da düşme sonrası başlar” diyen Canbora, "Uykudan uyandıran gece ağrısı, basit günlük işleri yapmakta zorlanma (örneğin saçını tarayamama ya da arkaya götürememe gibi) ile kendini gösterir” şeklinde konuştu.

2 Omuz masajı ağrıyı arttırabilir! Omuza masaj yapmanın ağrıyı azaltmaktan çok aktive edebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Masajla beraber bilinçsiz yapılan ya da yaptırılan omuz hareketleri ya da manipülasyonları, ağrı uyandırarak eklem ve döndürücü adalelerdeki hasarını boyutlarını artırabilir” uyarısında bulundu.

3 Ağırlık kaldırırken dikkat “Kaç kilo ağrılık kaldırdığımızdan çok hangi adale grubunun ne kadar etkilendiği önemlidir. Bunun yanında adaleye aşırı gerginlik verecek, ağırlıkların tekrar tekrar kaldırılması özelikle omuz çevresi adalelerimizde akut ya da kronik hasarlar yaratabilir” diyen Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, sözlerini şöyle tamamladı:

4 “İlk seferinde aşırı yüklenmeler fark edilmese de adalelerimiz ve yapıştıkları tendonlar (kiriş) hasarlanır.