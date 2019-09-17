Son Dakika Haberleri: Eski sevgilisini baştan çıkarmaya gidiyordu! Başına gelenle sosyal medyayı salladı
Son Dakika Fotogaleri

Eski sevgilisini baştan çıkarmaya gidiyordu! Başına gelenle sosyal medyayı salladı

28 dakika önce

21 yaşındaki Chloe Langton, eski sevgilisini yeniden tavlamaya giderken kaza geçirdi. Genç kız kaza sonrası Twitter'da öyle bir not paylaştı ki sosyal medyayı salladı.

1
21 yaşındaki Chloe Langton, eski sevgilisini geri kazanmak istediğine karar verdi.
2
Chloe, bunun en kolay yolunun, eski erkek arkadaşının evine giderek genç adamı baştan çıkarmak olduğuna kanaat getirdi.
3
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, bir şirkette mali idareci olarak çalışan genç kadın, otomobiliyle eski sevgilisinin evine giderken, beklenmedik bir şey oldu.
4
İngiltere'nin Leicestershire kentinde yaşayan kadın, otobanda ilerlerken başka bir otomobile arkadan çarptı.
5
Genç kadın şans eseri olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu. Ancak onun aklına takılan farklı bir nokta vardı.
6
Chloe Langton, motor kısmında büyük hasar oluşan otomobilinin fotoğrafını çekerek Twitter'da paylaştı. Chloe, paylaşımına "Eski sevgilimle sevişmek için evine giderken arabamı çarptım. Evren bana hata yapmak üzere olduğumu anlatmak istiyor galiba." notunu düştü.
7
Chloe'nin tweet'i binlerce kez paylaşıldı, 40 bini aşkın da beğeni aldı.
8



Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (3)


Diğer Galeriler

Ünlü tiyatrocu Süheyl Uygur'un kızı, annesinin izinden giderek dansöz oldu! Osmanlı torunu Boris Johnson'a göğüslerini gösteren ünlü güzel çıplak poz verdi! Yatak odası fotoğraflarını paylaşarak ayda 22 bin TL kazanıyor! Sonunda bulundu! Kanser hücresini intihara sürüklüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski sevgilisini baştan çıkarmaya gidiyordu! Başına gelenle sosyal medyayı salladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]