Eski sevgilisini baştan çıkarmaya gidiyordu! Başına gelenle sosyal medyayı salladı

1 21 yaşındaki Chloe Langton, eski sevgilisini geri kazanmak istediğine karar verdi.

2 Chloe, bunun en kolay yolunun, eski erkek arkadaşının evine giderek genç adamı baştan çıkarmak olduğuna kanaat getirdi.

3 İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, bir şirkette mali idareci olarak çalışan genç kadın, otomobiliyle eski sevgilisinin evine giderken, beklenmedik bir şey oldu.

4 İngiltere'nin Leicestershire kentinde yaşayan kadın, otobanda ilerlerken başka bir otomobile arkadan çarptı.

5 Genç kadın şans eseri olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu. Ancak onun aklına takılan farklı bir nokta vardı.

6 Chloe Langton, motor kısmında büyük hasar oluşan otomobilinin fotoğrafını çekerek Twitter'da paylaştı. Chloe, paylaşımına "Eski sevgilimle sevişmek için evine giderken arabamı çarptım. Evren bana hata yapmak üzere olduğumu anlatmak istiyor galiba." notunu düştü.

7 Chloe'nin tweet'i binlerce kez paylaşıldı, 40 bini aşkın da beğeni aldı.