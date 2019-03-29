Eskiden Birlikte Olduğuna Şaşıracağınız Ünlüler

1
Şevket Çoruh - Günay Karacaoğlu
1995 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çiftin evliliği tam 12 yıl sürdü. 2007 yılında boşanan çiftin Gülenay isimli de bir kızı var.
3
Okan Bayülgen - Zeyno Gönenç
Okan Bayülgen'le Zeyno Gönenç 1997 yılında evlendi.1998 yılında ise boşanan çift yıllar sonra Bayülgen'in programında evlilikleri hakkında konuşmuştu.
4
Zafer Ergin - Melek Baykal
Tiyatro sahnelerinde tanışan ünlü çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 1976 yılında nikah masasına oturan çiftin evlilikleri dört yıl sürdü.
5
Ezgi Mola - Umut Kurt
Biz "arkadaşlar mı yoksa sevgili mi" diye düşüne dururken 7 yıl geçti. Sonra bir baktık ayrılık açıklaması geldi.
6
İzel - Sinan Akçıl
Sinan Akçıl ismini ilk kez duyuran isimdir İzel.
7
İclal Aydın - Hakan Altun
Hakan Altun'u telefonun başında bekleten insan İclal Aydın'dan başkası değildir. Bilenler bilmeyenlere anlatsın da bu bahsi kapatalım artık.
8
Yeşim Ceren Bozoğlu - Sinan Çalışkanoğlu
8 yıl birlikte olduktan sonra 3 yıl da evli kalan çift, 2010 yılında boşandı.
9
Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez
Komedinin iki ünlü ismi Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'i birlikte Bir Demet Tiyatro'da izlemiştik. Rol arkadaşı da olan çift 1994 yılında ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmıştı. Ancak altı yıl süren ilişkileri sona eren Şimşek ve Sönmez 2000 yılına boşanma kararı aldı.
10
Volkan Severcan - Buket Dereoğlu
11 Mart 1994 yılında evlenen çift, 1996 yılında da boşandı.
11
Sezin Erbil - Alişan
Şarkıcı Alişan her ne kadar ilk medyatik aşını Gülşen ile yaşamış olsa da, hafızalarda yer eden asıl birlikteliği şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin ile olan aşkı. Bir dargın bir barışık yaşanan ilişki geçtiğimiz yıllarda resmiyete döküldü ve Alişan, Sezin ile nişanlandı. Ancak, ikili yine mutluluğu bulamadı ve yollarını kesin bir şekilde ayırd
12
Özge Borak - Bülent Şakrak
2007 yılında evlenen çift 2010 yılında boşandı. Boşandıktan sonra da dost kaldıklarını ve kavga gürültüyle ayrılmadıklarını her seferinde dile getirdiler.
13
Deniz Çakır - Cihan Ünal
Deniz Çakır, ilk dizisi Kadın İsterse'de Cihan Ünal'la tanışıp ilk "medyatik" aşkını yaşamıştır.
14
Özgü Namal - Oktay Kaynarca
Onlar 2008'de ayrılmış olsalar da onların hala birlikte olduğuna inanan bir grup insan var. Süleyman Çakır da ölmedi zaten.
15
Nurgül Yeşilçay - Tolga Karel
16
Ebru Akel - Kenan Doğulu
Kenan Doğulu'nun bilinen ilk uzun soluklu ilişkisidir. Tuğçe Kazaz uğruna Ebru Akel'i terk ettiği söylenir.
17
Arzu Yanardağ - Mustafa Altıoklar
Ne fırtınalı aşklar gördü bu magazin dünyası. 90'ların sonunda başlayıp 2000'lerin başında biten! Bu aşkın meyvesi Altıoklar'ın "Asansör" filmi oldu.
18
Öykü Serter - Koray Candemir
O dönemler isminin Kargo olduğu düşünülen Koray Candemir, 1999'dan 2005'e kadar Öykü Serter'le beraberdi.