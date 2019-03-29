Eskiden Birlikte Olduğuna Şaşıracağınız Ünlüler

1 Şevket Çoruh - Günay Karacaoğlu 1995 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çiftin evliliği tam 12 yıl sürdü. 2007 yılında boşanan çiftin Gülenay isimli de bir kızı var.

2 Beren Saat - Alper Kul

3 Okan Bayülgen - Zeyno Gönenç Okan Bayülgen'le Zeyno Gönenç 1997 yılında evlendi.1998 yılında ise boşanan çift yıllar sonra Bayülgen'in programında evlilikleri hakkında konuşmuştu.



4 Zafer Ergin - Melek Baykal Tiyatro sahnelerinde tanışan ünlü çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 1976 yılında nikah masasına oturan çiftin evlilikleri dört yıl sürdü.

5 Ezgi Mola - Umut Kurt Biz "arkadaşlar mı yoksa sevgili mi" diye düşüne dururken 7 yıl geçti. Sonra bir baktık ayrılık açıklaması geldi.

6 İzel - Sinan Akçıl Sinan Akçıl ismini ilk kez duyuran isimdir İzel.

7 İclal Aydın - Hakan Altun Hakan Altun'u telefonun başında bekleten insan İclal Aydın'dan başkası değildir. Bilenler bilmeyenlere anlatsın da bu bahsi kapatalım artık.

8 Yeşim Ceren Bozoğlu - Sinan Çalışkanoğlu 8 yıl birlikte olduktan sonra 3 yıl da evli kalan çift, 2010 yılında boşandı.

9 Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez Komedinin iki ünlü ismi Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'i birlikte Bir Demet Tiyatro'da izlemiştik. Rol arkadaşı da olan çift 1994 yılında ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmıştı. Ancak altı yıl süren ilişkileri sona eren Şimşek ve Sönmez 2000 yılına boşanma kararı aldı.

10 Volkan Severcan - Buket Dereoğlu 11 Mart 1994 yılında evlenen çift, 1996 yılında da boşandı.

11 Sezin Erbil - Alişan Şarkıcı Alişan her ne kadar ilk medyatik aşını Gülşen ile yaşamış olsa da, hafızalarda yer eden asıl birlikteliği şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin ile olan aşkı. Bir dargın bir barışık yaşanan ilişki geçtiğimiz yıllarda resmiyete döküldü ve Alişan, Sezin ile nişanlandı. Ancak, ikili yine mutluluğu bulamadı ve yollarını kesin bir şekilde ayırd

12 Özge Borak - Bülent Şakrak 2007 yılında evlenen çift 2010 yılında boşandı. Boşandıktan sonra da dost kaldıklarını ve kavga gürültüyle ayrılmadıklarını her seferinde dile getirdiler.

13 Deniz Çakır - Cihan Ünal Deniz Çakır, ilk dizisi Kadın İsterse'de Cihan Ünal'la tanışıp ilk "medyatik" aşkını yaşamıştır.

14 Özgü Namal - Oktay Kaynarca Onlar 2008'de ayrılmış olsalar da onların hala birlikte olduğuna inanan bir grup insan var. Süleyman Çakır da ölmedi zaten.

15 Nurgül Yeşilçay - Tolga Karel

16 Ebru Akel - Kenan Doğulu Kenan Doğulu'nun bilinen ilk uzun soluklu ilişkisidir. Tuğçe Kazaz uğruna Ebru Akel'i terk ettiği söylenir.

17 Arzu Yanardağ - Mustafa Altıoklar Ne fırtınalı aşklar gördü bu magazin dünyası. 90'ların sonunda başlayıp 2000'lerin başında biten! Bu aşkın meyvesi Altıoklar'ın "Asansör" filmi oldu.