Son Dakika Haberleri: Esrarengiz Olaylarla Müge Anlı'ya Damga Vuran Palu Ailesi, Twitter'ı Salladı!

Esrarengiz Olaylarla Müge Anlı'ya Damga Vuran Palu Ailesi, Twitter'ı Salladı!

56 dakika önce

Türkiye'nin bu ara en çok konuşulan olaylarından biri de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile gündeme gelen esrarengiz Palu ailesi. Öyle ki Twitter'da #palu etiketi TT olmuş durumda. İşte Palu ailesi hakkında atılan birkaç tweet...

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»      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:57 

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