Son Dakika Haberleri: Estetik Bağımlısı Ken Bebek'in Son Hali Korkuttu!

Estetik Bağımlısı Ken Bebek'in Son Hali Korkuttu!

24 dakika önce

Ken Bebek olarak bilinen Brezilyalı Rodrigo Alves, hayalindeki kişi gibi görünmek için defalarca bıçak altına yattı. Bu zamana dek farklı uygulamalarla bizleri şaşırtan Alves, havaalanındaki kafası sargılı görüntüsüyle korkuttu.

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Oyuncak bebek Ken'e benzeme sevdasıyla defalarca bıçak altına yatan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, 11. kez yaptırdığı burun estetiği ameliyatı sonrası Londra havaalanında görüntülendi.
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İşte 61. estetik operasyonu sonrası Rodrigo Alves...
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»      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:34 

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