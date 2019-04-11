Estetik Operasyon Parası İçin, 23 Yaşındaki Kızını Erkeklere Pazarlıyor!

1 41 yaşındaki Georgina Clarke ve kızı 23 yaşındaki Kayla Morris görünüşlerini mükemmelleştirmek için bugüne dek 60.000 £ (500 bin lira) harcadı.

2 11 yaşında kızına estetik yaptırdı! Georgina Clark ve kızı Kayla'nın ilişkisi bir anne kız ilişkisinden biraz farklı. Anne ve kızı estetik bağımlısı ve Kayla ilk estetiğini 11 yaşında yaptırmaya başlamış.

3 Estetik operasyonlar karşılığında kızının erkeklerle yatmasına izin veriyor! Bütün ameliyat masrafları kızı tarafından karşılanan Georgina "Kızımın kendisine yaşlı ve zengin bir sevgili bulması ya da striptiz yapması umrumda değil. Biz hayalimizi yaşıyoruz. Gerçekten onunla gurur duyuyorum. Kayla gibi bir kızım olduğu için çok şanslıyım." dedi.

4 11 yaşında göğüslerini büyüttürdü! Kayla Clark 11 yaşındayken annesine gidip meme büyütme ameliyatı olmak istediğini açıkladı. Anne Georgina ise bu teklifi duyunca çok mutlu olduğunu söylüyor,

5 "11 yaşındayken o ameliyatı olmayı çok istediğini hatırlıyorum. Hem ameliyatı hem de ameliyat için gereken parayı nasıl bulması gerektiğini planlamıştı. Kızı da kendisi gibi ABD'li şarkıcı Katie Price'a benzemek istiyordu. İyi bir rol modeldi. Güçlüydü, bağımsızdı, kendi parasını kazanıyordu." dedi.

6 Tekrar tekrar dudaklarımızı yaptırıyoruz! Kayla, "Anneme hadi gidip dudaklarımızı yaptıralım diyorum. Tekrar tekrar yaptırıyoruz. Bu bizim için bir bağımlılık gibi." diyor.

7 Sahte duruş hoşuma gidiyor! Kayla, bu kadar çok ameliyat olmanın risklerini pek düşünmediğini söylüyor ve "Brezilya poposu ameliyatı, meme büyütme, defalarca dudak silikonu, liposuction, yağ transferi ameliyatları oldum. Bu benim vücudum ve ben böyle seviyorum. Bu sahte duruş hoşuma gidiyor. Herkesin tipi olmak zorunda değilim." diyor.

8 18 yaşındayken striptiz ve cinsel ilişkiden para kazanmaya başladı! Anne Georgina ise kızının daha 18 yaşındayken 50 yaşında bir sevgili bulup, striptiz yapmaya başladığını ve bu sayede ameliyat parasını ödediğini söylüyor. İkili kısa bir zaman önce bir televizyon programına da çıktı.

9 Sunucu, Neden 18 yaşındaki bir Kayla'nın erkeklerle yatmasına izin verdiğini sorguladı. Anne, kıza sorular yönelten sunucu her sorunun cevabında ise şoku yaşadı.

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