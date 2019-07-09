Estetik operasyonlara 850 bin TL para harcayarak kendini baştan yarattı!

1 ABD'den Virginia'da IT destek uzmanı 28 yaşındaki Kristen Snider, son 9 yılda popo kaldırma, burun kemikleri kırdırma, göğüs ve kalça implantları, dudak dolguları, yanak ve alın implantları, yağ aldırma ve kaburga çıkarma işlemleri olmak üzere birden fazla operasyon geçirdi. Snider, bu ameliyatlarla yetinmediğini, daha fazla ameliyat olmayı planladığını söyledi.

2 Kristen estetik bağımlılığı hakkında şunları söyledi: Aynada gördüğümden hiç hoşlanmıyordum. Vücudumda sevmediğim ve geliştirebileceğim birçok şey gördüm. Görüntüm yüzünden okulda hep taciz edildim ve dalga geçildi. Ben de hırslandım ve mükemmeliyetçi oldum ve bu da estetik ameliyatlara bağımlı hale gelmemi sağladı.

3 Kristen, ilk operasyonunu 18 yaşında oldu. ilk operasyonu göğüs büyütme işlemiydi. 32cc göğsünü 55cc implantlarla güçlendirdi. Kristen ilk operasyonu hakkında şunları söyledi: "Daha dolgun bir göğsüm olmasını istedim, bu yüzden ilk göğüs implantlarımı 7.200 dolar ödedim. Ameliyattan sonra mutluluktan ağladım. Her şeyi yapabileceğime ve istediğim gibi görüneceğime inandım."

4 Vücudumu bir tuval olarak görüyorum. Kafamda sahip olduğum görüntüyü elde etmek için elimden geleni cerrahi müdaheleyi yapıyorum. Her zaman aşırı kıvrımlı vücut hatlarına sahip olmak istedim. Son dokuz yıldır, estetik operasyonlar sayesinde kendimi ifade edebiliyorum. Kimse incinmiyor ve mutluysa, bedenine yaptığı şeylere saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum.

5 Ailesi ölecek diye korkuyor! Ameliyat için neredeyse 150.000 sterlin harcadığını açıklayan Kristen, ailesinin bir gün bu takıntısı yüzünden öleceğini düşünüp, çok endişelendiğini ama 23 bin sterlin daha harcamak istediğini söyledi.

Ailem bundan hoşlanmadı çünkü çekici gördükleri her zaman daha geleneksel hale geldiler. Bir gün bunun beni öldürebileceğinden endişeleniyor.

6 Kristen Snider'ın estetik operasyonlardan önceki hali...

7 Kristen Snider'ın vücudundan aldırdığı kaburga kemikleri...