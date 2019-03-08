Estetikten Tanınmaz Hale Gelen Ünlü Şarkıcı, Eski Fotoğrafıyla Şoke Etti

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Instagram paylaşımına şu yorumlar yağdı: "Kendinden başkası gibi görünmen gerektiğini düşündüğün için çok yazık!", "Bu fotoğrafa çok doğal ve güzel görünüyorsun Katie", "Keşke bu kadar estetik yaptırmasaydın. Kesinlikle çok etkileyiciydin."