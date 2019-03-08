Estetikten Tanınmaz Hale Gelen Ünlü Şarkıcı, Eski Fotoğrafıyla Şoke Etti
1 saat önce
İlk kez 18 yaşında estetik operasyon için bıçak altına yatan ünlü şarkıcı ve model Katie Price, Instagram'da eski fotoğrafını paylaştı, hayranları zor tanıdı.
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18 yaşında estetik yaptırmaya başlayan Katie Price, geçirdiği operasyonlar ve görünümüyle sürekli gündem oluyor.
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40 yaşındaki güzel yıldız, estetik çılgınlığı öncesinde doğal güzelliğini gösteren fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
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Katie Price'ın doğal haliyle gören hayranları, güzel yıldızı eleştiri yağmuruna tuttu ve kendine yazık ettiğini söyledi.
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Instagram paylaşımına şu yorumlar yağdı: "Kendinden başkası gibi görünmen gerektiğini düşündüğün için çok yazık!", "Bu fotoğrafa çok doğal ve güzel görünüyorsun Katie", "Keşke bu kadar estetik yaptırmasaydın. Kesinlikle çok etkileyiciydin."
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İşte Katie Price'ın yıllar içindeki değişimi:
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:37
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