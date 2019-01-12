Etiyopya Kabilesi'nin Güzellik Sembolü: Dudak Genişletme
1 saat önce
Afrika'da hâlâ varlığını sürdüren ilkel kabilelerin en akıl almaz örnekleri, kıtanın kültürü en zengin ülkelerinden biri olan Etiyopya'da yer alıyor. Kadınların dudak genişletme geleneği ise; güzellik ve saygı sembolü.
1
Ahşap disk
Güney Afrika'da çoğunlukla Mursi, Surma ve Sara kabilelerinde uygulanan dudağa ahşap disk yerleştirme, daha çok 15-16 yaşına gelen kızlarda görülüyor. Anneleri tarafından dudakları kesilen kızlar anlamı pek bilinmeyen ahşap disklerle ağızlarını büyütüyor.
2
Mursi kabilesinde sadece kadınlara has dudak genişletme uygulamasının asıl nedeni bilinmiyor. Kabile içerisinde güzellik ve saygı sembolü olan bu uygulama aslında kadınlara ilerleyen yaşlarda büyük zorluklar yaşatıyor.
3
Kimileri güzellik amacıyla taktığını söylerken kimileri "Başlık parası fazla olan kadının dudağındaki disk büyük olur" diyor. Ahşap disklerin ayrıca köle ticaretini engellemek amacıyla uygulandığı düşünülüyor.
4
Aynı zamanda kulaklarını da genişleten Mursi kabilesi üyeleri, vücutlarında da derin yaralardan desenler oluşturuyorlar.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:01
Diğer Galeriler
Elektrik Faturanızı Düşürecek 10 Süper İpucu
Prag'ın 'Cinsel Oyuncak Müzesi' Turist Akınına Uğruyor!
Bir Ekmek Fırını, Koskoca Sokağı Savaş Alanına Çevirdi! İşte Paris'teki Patlamadan Olay Kareler
Fitnessçı Anne, Instagram'da Fotoğraf Paylaşarak Paraya Para Demiyor