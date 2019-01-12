Son Dakika Haberleri: Etiyopya Kabilesi'nin Güzellik Sembolü: Dudak Genişletme

Etiyopya Kabilesi'nin Güzellik Sembolü: Dudak Genişletme

1 saat önce

Afrika'da hâlâ varlığını sürdüren ilkel kabilelerin en akıl almaz örnekleri, kıtanın kültürü en zengin ülkelerinden biri olan Etiyopya'da yer alıyor. Kadınların dudak genişletme geleneği ise; güzellik ve saygı sembolü.

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Ahşap disk
Ahşap disk
Güney Afrika'da çoğunlukla Mursi, Surma ve Sara kabilelerinde uygulanan dudağa ahşap disk yerleştirme, daha çok 15-16 yaşına gelen kızlarda görülüyor. Anneleri tarafından dudakları kesilen kızlar anlamı pek bilinmeyen ahşap disklerle ağızlarını büyütüyor.
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Mursi kabilesinde sadece kadınlara has dudak genişletme uygulamasının asıl nedeni bilinmiyor. Kabile içerisinde güzellik ve saygı sembolü olan bu uygulama aslında kadınlara ilerleyen yaşlarda büyük zorluklar yaşatıyor.
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Kimileri güzellik amacıyla taktığını söylerken kimileri "Başlık parası fazla olan kadının dudağındaki disk büyük olur" diyor. Ahşap disklerin ayrıca köle ticaretini engellemek amacıyla uygulandığı düşünülüyor.
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Aynı zamanda kulaklarını da genişleten Mursi kabilesi üyeleri, vücutlarında da derin yaralardan desenler oluşturuyorlar.

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»      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:01 

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