Odanın tavanında 8 ayaklı dev örümceği gören kadın dehşete düştü!

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde Laree Clarke isimli kadın, evine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Odanın tavanında asılı duran dev örümcekle mücadele edemeyeceğini anlayan kadın, çareyi Facebook üzerinden yardım istemekte buldu.
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Bir yetişkinin elinden daha büyük bir örümcekle başbaşa kalan Clarke, Townsville'deki evinde başına gelen beladan kurtulmak için örümceğin fotoğrafını, ''Bunu evimden kaldırabilecek biri var mı? Şimdi!'' notuyla paylaştı.
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Köşede gezinen örümceğin iki fotoğrafını çekip yardım dileyen kadına kimi kullanıcı, örümceği ateşle öldürebileceğini söylerken, kimisi de işi şakaya vurarak örümceğin kira vermesi gerektiğini söyledi. Kullanıcıların çoğu o örümceğin evden çıkarılmasının şimdilik çok mümkün olmadığını, evi yakmanın daha mantıklı olduğu belirtti.
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Eklembacaklılar şubesinden olan örümcekler, hemen hemen dünyanın her tarafında yaşarlar. 2012 rakamlarına göre 112 familyada ve 3879 cinste toplanan 43.244 türü olduğu bilinmektedir. Baş ve göğüs kaynaşmıştır. Karın, göğüse ince bir bel ile bağlanmıştır.