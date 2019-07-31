Odanın tavanında 8 ayaklı dev örümceği gören kadın dehşete düştü!

1 Avustralya'nın Queensland eyaletinde Laree Clarke isimli kadın, evine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Odanın tavanında asılı duran dev örümcekle mücadele edemeyeceğini anlayan kadın, çareyi Facebook üzerinden yardım istemekte buldu.



2 Bir yetişkinin elinden daha büyük bir örümcekle başbaşa kalan Clarke, Townsville'deki evinde başına gelen beladan kurtulmak için örümceğin fotoğrafını, ''Bunu evimden kaldırabilecek biri var mı? Şimdi!'' notuyla paylaştı.

3 Köşede gezinen örümceğin iki fotoğrafını çekip yardım dileyen kadına kimi kullanıcı, örümceği ateşle öldürebileceğini söylerken, kimisi de işi şakaya vurarak örümceğin kira vermesi gerektiğini söyledi. Kullanıcıların çoğu o örümceğin evden çıkarılmasının şimdilik çok mümkün olmadığını, evi yakmanın daha mantıklı olduğu belirtti.