Son Dakika Haberleri: Evin tavanında tur atarken fark etti! Ürkütücü yaratık görenleri şoke etti
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Evin tavanında tur atarken fark etti! Ürkütücü yaratık görenleri şoke etti

1 saat önce

Endonezya'nın Bali Adası'nda yaşayan Hari Toae, yağmur sonrası evine giren garip yaratığın ne olduğuna anlam veremedi.

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Endonezya'nın Bali Adası'nda yaşayan Hari Toae, yağmur sonrası evine girip tavanda gezinen canlıyı videoya çekti.
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Tavanda turlayan yarı şeffaf bir cırcır böceği ya da tüylü bir denizanasını andıran canlı korkuttu.
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'Arctiinae' olarak adlandırılan bir güve familyasına ait olabileceği belirtilen tuhaf canlının iki kanadının ve farklı uzunluklarda dört kolunun olduğu görülüyor. Hari, kanatlı böcek benzeri canlının yağmur yağdığı için eve girmiş olabileceğini söyledi.
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Hari evine giren canlı için şunları söyledi: Evimde kalmasına izin vereceğim, ancak sadece gece için. Misafirlerimi korkutup kaçırmasını istemiyorum.
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Daily Mail gazetesi, görüntülere yansıyan canlının Güneydoğu Asya ve Avustralya'ya özgü olan 'Creatonotos gangis' adı verilen türle benzer karakteristik özellikler taşıdığını yazdı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:28 
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