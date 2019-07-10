Evin tavanında tur atarken fark etti! Ürkütücü yaratık görenleri şoke etti

1 Endonezya'nın Bali Adası'nda yaşayan Hari Toae, yağmur sonrası evine girip tavanda gezinen canlıyı videoya çekti.

2 Tavanda turlayan yarı şeffaf bir cırcır böceği ya da tüylü bir denizanasını andıran canlı korkuttu.

3 'Arctiinae' olarak adlandırılan bir güve familyasına ait olabileceği belirtilen tuhaf canlının iki kanadının ve farklı uzunluklarda dört kolunun olduğu görülüyor. Hari, kanatlı böcek benzeri canlının yağmur yağdığı için eve girmiş olabileceğini söyledi.

4 Hari evine giren canlı için şunları söyledi: Evimde kalmasına izin vereceğim, ancak sadece gece için. Misafirlerimi korkutup kaçırmasını istemiyorum.