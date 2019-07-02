Son Dakika Haberleri: Evinin bahçesinde güneşlenirken metrelerce yükselikten yanına düştü! Neredeyse ölüyordu
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Evinin bahçesinde güneşlenirken metrelerce yükselikten yanına düştü! Neredeyse ölüyordu

47 dakika önce

Kenya Havayolları'nın Nairobi-Londra seferini yapan uçağının iniş takımına gizlenerek uçan erkek yolcu, Londra Clapham bölgesinde bulunan bir evin bahçesine düştü. Yolcunun düştüğü esnada bahçede güneşlenen ev sahibi, şans eseri hayatta kaldı.

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Nairobi Havalimanı'ndan Londra'ya gelmek üzere havalanan Kenya Havayolları'nın uçağının iniş takımlarına gizlenerek seyahat eden bir kişinin cansız bedeni, Güney Londra'da Clapham bölgesindeki bir evin bahçesine düştü.
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İniş takımındaki ceset, o sırada evinin bahçesinde güneşlenen Oxford Üniversitesi öğrencisi, John Baldock'un yanına düştü.
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Görgü tanıkları, kaçak yolcunun bahçesinde güneşlenen kişinin çok yakınına düştüğünü ve adamın ölümden döndüğünü aktarırken, tanıklardan biri ''Yolcu onun üzerine düşmediği için çok şanslı." ifadelerini kullandı.
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Kaçak yolcunun kimliği belirlenmeye çalışılırken, polis uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek buldu.
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Açıklama yapan Kenya Havayolları, ''Bir kişinin, bizim uçaklarımızdan birine kaçak binerek hayatını kaybetmesi üzücü bir olay. Taziyelerimizi iletiyoruz." açıklaması yaptı.
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İniş takımlarının bulunduğu alandaki sıcaklık, havada -50 dereceye kadar düşebiliyor.
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Buraya giren kaçak yolcular genellikle aşırı soğuk ve oksijensizlikten hayatını kaybediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:34 
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