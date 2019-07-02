Evinin bahçesinde güneşlenirken metrelerce yükselikten yanına düştü! Neredeyse ölüyordu

1 Nairobi Havalimanı'ndan Londra'ya gelmek üzere havalanan Kenya Havayolları'nın uçağının iniş takımlarına gizlenerek seyahat eden bir kişinin cansız bedeni, Güney Londra'da Clapham bölgesindeki bir evin bahçesine düştü.

2 İniş takımındaki ceset, o sırada evinin bahçesinde güneşlenen Oxford Üniversitesi öğrencisi, John Baldock'un yanına düştü.

3 Görgü tanıkları, kaçak yolcunun bahçesinde güneşlenen kişinin çok yakınına düştüğünü ve adamın ölümden döndüğünü aktarırken, tanıklardan biri ''Yolcu onun üzerine düşmediği için çok şanslı." ifadelerini kullandı.

4 Kaçak yolcunun kimliği belirlenmeye çalışılırken, polis uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek buldu.

5 Açıklama yapan Kenya Havayolları, ''Bir kişinin, bizim uçaklarımızdan birine kaçak binerek hayatını kaybetmesi üzücü bir olay. Taziyelerimizi iletiyoruz." açıklaması yaptı.

6 İniş takımlarının bulunduğu alandaki sıcaklık, havada -50 dereceye kadar düşebiliyor.

7 Buraya giren kaçak yolcular genellikle aşırı soğuk ve oksijensizlikten hayatını kaybediyor.