Evlenmeden cinsel ilişkiye girdiği için 100 kez kırbaçlandı!

Peçeli bir görevli tarafından uygulanan kırbaç cezasında, çok acı veren bir ahşap baston kullanıldı.

Ceza alan üçüncü kişiyse 19 yaşında bir adam oldu. Genç adamın ceza alma sebebi kendinden yaşça küçük biriyle cinsel ilişkide bulunmak olduğu belirtildi.

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Endonezya'da şeriatın hüküm sürdüğü tek bölge: Aceh

Uzun zaman süren çatışmaların ardından, dünyanın müslüman yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Aceh, 2001 yılında kazandığı otonomi neticesinde şeriatla yönetilmeye başlanmıştı. O zamandan bu yana da eşcinsellik ve zina kırbaç cezasıyla cezalandırılıyor.