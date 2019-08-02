Evlenmeden cinsel ilişkiye girdiği için 100 kez kırbaçlandı!

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Zina yaparken yakalanan çifte 100 kırbaç!
Endonezya'nın Açe eyaletinde geçtiğimiz çarşamba günü evlenmeden önce cinsel ilişkiye giren 22 yaşındaki çifte Lhokseumawe'deki bir stadyumda kırbaç cezası verildi.
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Peçeli bir görevli tarafından uygulanan kırbaç cezasında, çok acı veren bir ahşap baston kullanıldı.
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100'er kırbaç ceza alan çiftten kadın, infaz sırasında sinir krizi geçirdi.
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Kadın acı çekerken vatandaşlar öylece izledi..
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Kısa bir süre cezanın infazına ara verilirken kadın, doktorla görüştürüldü. Sonra 100 kırbaç tamamlandı.
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Ceza alan üçüncü kişiyse 19 yaşında bir adam oldu. Genç adamın ceza alma sebebi kendinden yaşça küçük biriyle cinsel ilişkide bulunmak olduğu belirtildi.
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Endonezya'da şeriatın hüküm sürdüğü tek bölge: Aceh
Uzun zaman süren çatışmaların ardından, dünyanın müslüman yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Aceh, 2001 yılında kazandığı otonomi neticesinde şeriatla yönetilmeye başlanmıştı. O zamandan bu yana da eşcinsellik ve zina kırbaç cezasıyla cezalandırılıyor.