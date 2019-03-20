Son Dakika Haberleri: Evleri Yerle Bir Etti! İşte 5,5 Şiddetindeki Depremden Sonra İlk Görüntüler

Evleri Yerle Bir Etti! İşte 5,5 Şiddetindeki Depremden Sonra İlk Görüntüler

1 saat önce

Merkes üssü Denizli Acıpayam olan 5,5 büyüklüğünde deprem korkuttu. Depremin ardından bölgede 4,2, 4,5 ve 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Bazı kerpiç evler ise büyük hasar gördü. İşte korkunç deprem sonrası ilk kareler...

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Depremin yoğun olarak hissedildiği Denizli merkezde vatandaşlar açık alanlara çıktı.
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi.
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Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin büyük hasar gördüğü öğrenildi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:09 

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YORUMLAR (11)
  • TUNÇ06: evin sağlamsa sorun yok...kerpiç evmi kaldı ya artık...yıkın bunları sağlam yapın can daha önemli...evin kolonları sağlamsa ki öyle olmalı korkma dışarı kaçma yan gel yat evin de...DEPREM ÖLDÜRMEZ ÇÜRÜK YAPI ÖLDÜRÜR UNUTMAYIN. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali: Yer alti savaslar, bir cok deprem insan elinden geliyor...misal amerika da oturan deniz altinda bilerek bir büyük patlama yapar bu patlama indonesiada depreme sebeb olur...yeni sey degil artik kontinental tabakalarla deprem savasi var...bir arastirin yeni savas deprem le o ülkeyi sarsmak dir. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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