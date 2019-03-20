Evleri Yerle Bir Etti! İşte 5,5 Şiddetindeki Depremden Sonra İlk Görüntüler
1 saat önce
Merkes üssü Denizli Acıpayam olan 5,5 büyüklüğünde deprem korkuttu. Depremin ardından bölgede 4,2, 4,5 ve 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Bazı kerpiç evler ise büyük hasar gördü. İşte korkunç deprem sonrası ilk kareler...
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Depremin yoğun olarak hissedildiği Denizli merkezde vatandaşlar açık alanlara çıktı.
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi.
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Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin büyük hasar gördüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:09
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