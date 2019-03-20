Evleri Yerle Bir Etti! İşte 5,5 Şiddetindeki Depremden Sonra İlk Görüntüler

TUNÇ06:

evin sağlamsa sorun yok...kerpiç evmi kaldı ya artık...yıkın bunları sağlam yapın can daha önemli...evin kolonları sağlamsa ki öyle olmalı korkma dışarı kaçma yan gel yat evin de...DEPREM ÖLDÜRMEZ ÇÜRÜK YAPI ÖLDÜRÜR UNUTMAYIN.