Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ev Arkadaşı Çıktı!
56 dakika önce
Henüz resmi olarak ilan edilmese de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun üniversite yıllarında Fatih Portakal ile ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
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Üniversite yıllarında ev arkadaşı olan ikilinin yıllar önce çekilen fotoğrafları yeniden gündeme geldi.
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Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Fatih Portakal, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu. Aynı bölümde okuyan ikili o dönemde bir süre aynı evi paylaştı.
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Ekrem İmamoğlu, CHP'den Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğu dönemde Fatih Portakal ziyarete giden ilk isimlerden biri olmuştu. İmamoğlu ile Portakal makamda hatıra fotoğrafı çektirmişti.
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İmamoğlu, Portakal'a sürpriz yaparak üniversite yıllarında birlikte yer aldıkları bir fotoğrafı hediye etmişti. Fotoğrafı görünce duygusal anlar yaşayan Fatih Portakal, "Bu fotoğraf bende yoktu. Çok mutlu oldum" demişti.
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Bugün o fotoğraflar sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ne seçildiğinde Fatih Portakal İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmiş ve eski günleri yad etmişlerdi.
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Fatih Portakal'ın üniversite arkadaşı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Fatih Portakal, üniversitede oda arkadaşlığı yaptığım değerli bir dostumdur. Kendisiyle dostluğumuz yıllardır devam ediyor" demişti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:19
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