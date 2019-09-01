Balığın kafasından çıkarılan ve tanesi 10 TL'den alıcı bulan eşkina taşının, dayanılmaz ağrılara sebep olan böbrek taşının başlıca düşmanlarından biri olduğuna inanılıyor.
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Karadeniz'de nadir avlanan bir balık türü olan 'eşkina kötek' balığının kafasında taşıdığı taşların, böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğini biliyor muydunuz?
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Özellikle aktarlarda satılan bu taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle, orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor.
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Nadir olarak balıkçıların ağına takılan bu balığın kafasından çıkarılan taşların, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğü iddia ediliyor.
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Antalya'da tanesi 10 TL'den satışı yapılan taşlara ilgi oldukça yoğun. Birleşmiş Aktar, Baharatçı ve Üreticileri Derneği üyesi Mustafa Uzun, nadir bulunması nedeniyle tane olarak satıldığını belirtti. Taşın özelliğinin halk arasında bilindiğini belirten Mustafa Uzun, "Bu taş balığın iki gözünün arkasından çıkarılan küçük taşlardır. Belli zamanlarda yakalanan bu kötek ya da eşkina denilen balıktan elde edilir. İstisna ve zor bulunduğu için fiyatı biraz yüksektir. 10-15 TL arasında satılıyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşların birbirine tavsiye ettiği bir taştır" diye konuştu.
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Mustafa Uzun, yıllardır bu taşı sattıklarını ve olumsuz tek bir geri dönüş almadıklarını belirtti.
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1.9.2019 15:00:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balığın kafasından çıkarılıp 10 TL'ye satılıyor! Faydasına inanamayacaksınız