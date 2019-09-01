Balığın kafasından çıkarılıp 10 TL'ye satılıyor! Faydasına inanamayacaksınız

4

Antalya'da tanesi 10 TL'den satışı yapılan taşlara ilgi oldukça yoğun. Birleşmiş Aktar, Baharatçı ve Üreticileri Derneği üyesi Mustafa Uzun, nadir bulunması nedeniyle tane olarak satıldığını belirtti. Taşın özelliğinin halk arasında bilindiğini belirten Mustafa Uzun, "Bu taş balığın iki gözünün arkasından çıkarılan küçük taşlardır. Belli zamanlarda yakalanan bu kötek ya da eşkina denilen balıktan elde edilir. İstisna ve zor bulunduğu için fiyatı biraz yüksektir. 10-15 TL arasında satılıyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşların birbirine tavsiye ettiği bir taştır" diye konuştu.