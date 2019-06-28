Fazla fast food yiyen erkekler dikkat! Kısırlığa yol açıyor

1 Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, fazla fast food yiyen erkeklerin sperm sayılarının düşük olmasının yanı sıra daha sağlıksız spermler ürettiğini keşfetti. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 18 ila 20 yaş aralığındaki 3.000 erkeğe belirli bir beslenme programı verilerek sperm sayıları incelendi.

2 Araştırmanın sonuçlarına göre pizza, işlenmiş et, şekerli atıştırmalıklar ve gazlı içecekler gibi gıdaları yoğun bir şekilde tüketen erkeklerin spermlerinin, sağlıklı bir beslenme programını takip eden erkeklere göre daha sağlıksız olduğu ortaya çıktı.

3 Araştırmanın diğer sonuçlarında, vejetaryen beslenme şeklini benimseyen kişilerin sperm sayılarının daha fazla olduğu keşfedildi. Vejetaryen beslenme şeklinin yanı sıra balık ve tam tahıllı ürünlerini tüketenlerin sperm sayılarının da yüksek olduğu belirtildi.

4 Yıllar geçtikçe bozulan beslenme düzeni sebebiyle ortalama sperm sayısının da %60 oranında düştüğü tespit edildi. Spermler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda ortaya çıkan veriler direkt olarak incelendiği zaman tablo hiç iç açıcı olmadı. Zararlı gıdalarla beslenen erkeklerin sperm sayısının, sağlıklı bir beslenme programını benimseyen kişilerden 25,6 milyon daha az olduğu keşfedildi. Standart bir ejakülasyonda yaklaşık 100 milyon sperm olduğu göz önünde bulundurulursa 25,6 milyon daha az sperm, aynı zamanda yaklaşık %25'lik bir düşüş anlamına geliyor.