Son Dakika Haberleri: Fazla fast food yiyen erkekler dikkat! Kısırlığa yol açıyor
Son Dakika Fotogaleri

Fazla fast food yiyen erkekler dikkat! Kısırlığa yol açıyor

32 dakika önce

Fast food yiyecekler hem görünümleri, hem de lezzetleri nedeniyle çocuk olsun yetişkin olsun insanların en sık tercih ettiği şeylerden biri. Ama maalesef ki özellikle gençler tarafından tüketilen fastfood gıdalar, sperm kalitesini düşürüyor. Bu durum kısırlığa davetiye çıkarıyor.

1
Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, fazla fast food yiyen erkeklerin sperm sayılarının düşük olmasının yanı sıra daha sağlıksız spermler ürettiğini keşfetti. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 18 ila 20 yaş aralığındaki 3.000 erkeğe belirli bir beslenme programı verilerek sperm sayıları incelendi.
2
Araştırmanın sonuçlarına göre pizza, işlenmiş et, şekerli atıştırmalıklar ve gazlı içecekler gibi gıdaları yoğun bir şekilde tüketen erkeklerin spermlerinin, sağlıklı bir beslenme programını takip eden erkeklere göre daha sağlıksız olduğu ortaya çıktı.
3
Araştırmanın diğer sonuçlarında, vejetaryen beslenme şeklini benimseyen kişilerin sperm sayılarının daha fazla olduğu keşfedildi. Vejetaryen beslenme şeklinin yanı sıra balık ve tam tahıllı ürünlerini tüketenlerin sperm sayılarının da yüksek olduğu belirtildi.
4
Yıllar geçtikçe bozulan beslenme düzeni sebebiyle ortalama sperm sayısının da %60 oranında düştüğü tespit edildi.
Yıllar geçtikçe bozulan beslenme düzeni sebebiyle ortalama sperm sayısının da %60 oranında düştüğü tespit edildi.
Spermler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda ortaya çıkan veriler direkt olarak incelendiği zaman tablo hiç iç açıcı olmadı. Zararlı gıdalarla beslenen erkeklerin sperm sayısının, sağlıklı bir beslenme programını benimseyen kişilerden 25,6 milyon daha az olduğu keşfedildi. Standart bir ejakülasyonda yaklaşık 100 milyon sperm olduğu göz önünde bulundurulursa 25,6 milyon daha az sperm, aynı zamanda yaklaşık %25'lik bir düşüş anlamına geliyor.
5
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) sperm sayısına baktığımız zaman standart sperm sayısının 39 milyon civarında olması gerektiği belirtiliyor. Bu sayıdan 25,6 milyon çıkardığınızdaysa üreme için ciddi sıkıntılar oluşabileceğini söyleyebiliriz. Araştırmanın başyazarı Dr. Jorge Chavarro, "Çok düşük sperm sayıları gördük. Hatta bazı kişiler WHO'nun düşük referans limitlerinin altında kaldı" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

340 kiloya kadar çıkmıştı! Son halini görenler ''Bu bir mucize!'' diyor Param yok gidemiyorum derdine son: Günlük 8 liraya Marmaris'te tatil! Ölen yakınlarını canlı gibi giydirip fotoğraf çektirdiler! Meşhur tatil beldesinde facia! Köpek balıklarının saldırısına uğradı, çığlık çığlığa can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 08:31:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fazla fast food yiyen erkekler dikkat! Kısırlığa yol açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]