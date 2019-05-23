Fazla Kilolarından Kurtulan Kelly Brook, Mayolu Pozlarıyla Büyüledi!

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En son yüzü gözü şiş, bakımsız ve kilolu haliyle hayranlarını korkutan ateşli model, eski haline geri döndü!
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Kelly Brook, 4 yıllık erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin kendisine "balon gibisin" demesinden sonra hızla kilo vermeye başladı.
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Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının çok daha kaliteli olduğunu "Eskisi kadar azgınım!" cümlesiyle ifade etmiş, bu açıklamasıyla olay yaratmıştı. Brook, zayıflağını tüm dünyaya kanıtlamak için mayo giyerek kamera karşısına geçti.
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39 yaşındaki ateşli model, beyaz mayosuyla kıvrımlı vücudunu göğsünü gere gere sergiledi.
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Sonrasında monokrom bir mayoyla poz verdi.