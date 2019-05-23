Fazla Kilolarından Kurtulan Kelly Brook, Mayolu Pozlarıyla Büyüledi!

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Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının çok daha kaliteli olduğunu "Eskisi kadar azgınım!" cümlesiyle ifade etmiş, bu açıklamasıyla olay yaratmıştı. Brook, zayıflağını tüm dünyaya kanıtlamak için mayo giyerek kamera karşısına geçti.