Son Dakika Haberleri: Fazla Kilolarından Kurtulan Kelly Brook, Mayolu Pozlarıyla Büyüledi!

Fazla Kilolarından Kurtulan Kelly Brook, Mayolu Pozlarıyla Büyüledi!

14 saat önce

Kilo verdikten sonra "Eskisi kadar azgınım!" açıklamasıyla olay yaratan 39 yaşındaki Kelly Brook, mayo firmasının katalog çekimlerinde görüntülenerek eski formuna kavuştuğunu ispat etti!

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En son yüzü gözü şiş, bakımsız ve kilolu haliyle hayranlarını korkutan ateşli model, eski haline geri döndü!
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Kelly Brook, 4 yıllık erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin kendisine "balon gibisin" demesinden sonra hızla kilo vermeye başladı.
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Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının çok daha kaliteli olduğunu "Eskisi kadar azgınım!" cümlesiyle ifade etmiş, bu açıklamasıyla olay yaratmıştı. Brook, zayıflağını tüm dünyaya kanıtlamak için mayo giyerek kamera karşısına geçti.
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39 yaşındaki ateşli model, beyaz mayosuyla kıvrımlı vücudunu göğsünü gere gere sergiledi.
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Sonrasında monokrom bir mayoyla poz verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 03:46 
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